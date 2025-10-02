형사 황정민, 이번엔 연쇄살인범과 혈투

한 대학교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건과 연관이 있는 것으로 밝혀지면서 대한민국이 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 게다가 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들은 연쇄살인범 단서를 추적하며 수사를 시작하고, 이 과정에서 정의감 넘치는 막내 형사 박선우도 합류한다.



2024년 9월 13일에 개봉한 영화 ‘베테랑2’(포스터)는 액션범죄수사극으로 배우 황정민이 불의를 참지 못하는 성격의 형사 서도철, 정해인이 형사 박선우를 연기했다.



2015년 개봉해 1341만명의 관객을 모은 흥행작 ‘베테랑’의 두 번째 작품으로, 류승완 감독이 이번에도 메가폰을 잡았다. 황정민, 오달수, 장윤주, 오대환, 진경 등이 다시 한 번 출연해 호흡을 맞췄고, 정해인이 새로운 얼굴로 등장했다.



제77회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청돼 호평받았고, 제49회 토론토 국제영화제에서도 존재감을 드러냈다. 지난해 개최된 45회 청룡영화상에서 정해인에게 남우조연상을 안겨준 작품이기도 하다. 특히 정해인은 생애 첫 악역을 연기했다. 영화는 752만명이 관람했다.



tvN은 많은 사랑을 받았던 한국 영화를 추석 연휴에 방송한다. ‘베테랑2’는 5일, ‘하얼빈’은 8일 안방극장을 찾는다. OCN에서는 3일 ‘말할 수 없는 비밀’과 ‘검은 수녀들’을, 5일에는 ‘가필드 더 무비’, 8일에는 ‘쿵푸팬더4’를 방영한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지