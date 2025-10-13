스틱스, 브랜드 대상 ‘대면 영어 네이밍 컨설팅’ 서비스 본격 도입

사진=스틱스 앤 스톤스 제공

트랜스크리에이션·영문 카피라이팅 전문 에이전시 스틱스 앤 스톤스 영문 카피라이팅(이하 스틱스)가 대면 컨설팅 서비스를 정식 출시했다. 대상은 브랜드 영문 네이밍, 전시 문구, 투자설명 자료 등 글로벌 타깃 프로젝트의 국내 브랜드다. 실무진과 의사결정자가 함께 참여하는 합동 세션을 기본 포맷으로 운영해 즉각적 피드백과 의사결정을 유도한다.

이번 서비스는 스틱스의 기존 전문 분야인 영어슬로건, 영문카피라이팅, 트랜스크리에이션, 영어 SNS 콘텐츠 등과 연계해 운영한다. 이를 토대로 영문 웹사이트 콘텐츠, 기업 아이덴티티 자료, 글로벌 브랜딩 메시지 등 다양한 채널의 메시지 일관성을 확보할 수 있다.

스틱스는 서비스와 관련해 최근 크리에이티브 에이전시 샘파트너스와 협업해 서울도시가스 관련 네이밍 프로젝트의 대면 컨설팅을 진행한 바 있다. 후보 네임의 글로벌 수용성, 문화적 뉘앙스, 메시지의 명확성, 스토리텔링 가능성 등을 즉시 검토하고, 현장에서 방향성을 구체화하는 방식과 인사이트를 제공했다.

전시 영역에서는 기아 오토랜드 광명 상설 전시관 런칭 자문 과정에서 문구 배치와 전달 방식을 점검했다. 관람객의 동선과 시선 흐름에 맞춰 문장을 배열하고 시각적 강조를 조정했으며, 메시지 내용은 위치·맥락에 맞게 구성했다. 해당 포맷으로 온라인 피드백에만 의존하지 않고 실제 공간을 방문해 직접 컨설팅한 사례다.

기업 커뮤니케이션 분야에서는 게임사 크래프톤과의 협업이다. 기업 소개 및 투자자 대상 피치덱을 위한 대면 카피라이팅 세션을 운영했다. 톤 조율과 카피 방향성을 즉시 반영해 반복적인 비동기 피드백 루프에서 발생하는 지연을 줄였다. 회사 측은 프로젝트 특성에 따라 회의형 워크숍, 합동 검토 세션 등 다양한 방식으로 적용 가능하다고 밝혔다.

스틱스는 네이밍과 메시지 개발을 단어 선택이나 번역의 문제가 아니라, 특정 시점·공간에서 어떻게 들리고 읽히는지까지 고려하는 작업으로 본다. 대면 협업은 반응을 바로 확인하고 의도를 명확히 하며 아이디어를 단계적으로 발전시키는 데 유효하다는 입장이다. 영어 슬로건, 브랜드 스토리텔링, 해외 시장 진출용 네이밍 등에서 실시간 협업의 효율이 크다고도 덧붙였다.

업계에서는 국내와 해외 인지 간극을 줄이는 것이 글로벌 브랜딩 성패의 주요 요인이라는 관측을 내놓는다. 스틱스 역시 이번 서비스가 글로벌 시장을 겨냥한 브랜드의 의사결정 속도를 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

이번 대면 컨설팅 서비스는 브랜드 네이밍을 포함한 주요 브랜딩 프로젝트, 공동 크리에이티브 워크 등 다양한 형태의 협업 작업에 즉시 적용 가능하다.

