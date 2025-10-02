황금연휴 하루 앞둔 코스피, 3,560선까지 '파죽지세'…3%대 급등

코스피가 황금연휴를 하루 앞둔 2일 3,560선도 넘으며 고공행진 중이다.



미국 연방정부 셧다운(일시 업무정지)에 대한 우려를 던 코스피가 반도체 대형주의 호조에 힘입어 3%대 급등세를 보이고 있다.

코스피가 장중 3,500선을 돌파한 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 자리로 향하고 있다. 연합뉴스

이날 오전 11시 8분 현재 코스피는 전장보다 104.32포인트(3.02%) 오른 3,560.15에 거래 중이다.



지수는 전장 대비 69.65포인트(2.02%) 오른 3,525.48로 출발하며 개장하자마자 종가 기준 역대 최고치인 3,486.19(9월 23일)는 물론, 장중 기준 최고점인 3,497.95(9월 24일)도 단숨에 넘었다.



유가증권시장에서 외국인과 개인이 각각 1조3천647억원, 4천128억원을 순매수하고 있다. 개인은 1조7천429억원 순매도 중이다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 636억원 매수 우위다.



전날 뉴욕증시는 4거래일 연속 강세로 마감했다.



1일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 43.21포인트(0.09%) 오른 46,441.10에 거래를 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.74포인트(0.34%) 오른 6,711.20, 나스닥종합지수는 95.15포인트(0.42%) 상승한 22,755.16에 장을 마쳤다.



S&P500 지수는 장중 사상 최고치를 찍었고, S&P500 지수와 다우지수 종가 기준으로도 신기록을 세웠다.



미국 연방 정부가 셧다운(일시 업무 정지)에 처했지만, 일시적이라는 낙관론이 우세했고 의약품 관세 면제에 대한 기대감도 커져 투자심리가 강화됐다.



시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업(빅테크) 중에선 메타를 제외한 나머지 종목이 모두 올랐다. 오라클은 2.76% 오르며 시총 8천억달러 선을 되찾았고, 미국 반도체 제조업체 인텔은 7% 넘게 뛰었다.







국내에서도 반도체 대형주가 장 초반 급등하며 상승세를 견인했다.



삼성전자[005930]는 장중 9만원을 '터치'하며 신고가를 경신했고, SK하이닉스[000660]는 처음으로 40만원을 돌파했다.



삼성전자는 4.65% 오른 9만원, SK하이닉스는 11.25% 상승한 40만500원에 거래 중이다.



시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션[373220](0.86%), 삼성바이오로직스[207940](1.00%), 한화에어로스페이스[012450](1.09%)는 상승 중이고, HD현대중공업[329180](-1.14%)은 하락 중이다.



업종별로 보면 전기·전자(5.53%), 유통(3.10%), 의료·정밀기기(2.28%), 증권(4.54%) 등은 오르고 있고, 음식료·담배(-0.98%), 건설(-0.69%) 등은 내리고 있다.



미래에셋증권 김석환 연구원은 "코스피가 사상 처음으로 3,500을 돌파했고 SK하이닉스도 사상 최고가를 경신하며 '반도체의 날'이 됐다"며 "외국인이 장 초반 1조원 넘게 현물을 순매수하면서 지수를 끌어올렸다"고 분석했다.



같은 시각 코스닥지수는 6.89포인트(0.82%) 상승한 852.23이다.



지수는 전장보다 8.06포인트(0.95%) 오른 853.40으로 출발해 상승세를 이어가고 있다.



코스닥시장에서 개인은 337억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 69억원, 167억원 순매도 중이다.



알테오젠[196170](1.97%), 에코프로비엠[247540](1.87%), 펩트론[087010](0.33%), 에코프로[086520](1.59%)는 상승세고, 레인보우로보틱스[277810](-0.33%), 파마리서치[214450](-3.70%)는 하락세다.

