구윤철 "물가 걱정 없는 추석되도록 총력…장바구니 최우선"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 "물가 걱정 없는 추석이 될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.



구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 경제관계장관회의 모두발언에서 "추석 민생안정대책 등으로 농축수산물 가격 오름세는 둔화했지만, 가공식품 가격이 여전히 높다"며 이같이 밝혔다.



구 부총리는 "무엇보다 장바구니 물가를 최우선으로 관리하겠다"며 "성수품 공급과 할인지원 및 전통시장 온누리상품권 환급 등 추석민생대책을 차질 없이 마무리하고, 김장철에 선제적으로 대비하기 위해 배추와 무 작황을 철저히 관리하고 10월 말부터 김장재료 할인지원도 하겠다"고 설명했다.



구 부총리는 "보다 근본적인 먹거리 물가 안정을 위해 기재부, 공정위, 농식품부, 해수부 등 관계부처가 협업해서 식료품 물가 상승 원인을 심층분석하고, 스마트 농수산업 등 생산성 제고와 식료품 유통구조 혁신 등 구조개선 방안을 검토해 나가겠다"고 강조했다.



이와 함께 "지역 구석구석에 활력을 불어넣고 지역경제 활성화를 가로막는 걸림돌을 제거하겠다"고 말했다. 이와 관련, ▲ 빈 건축물 정비 활성화 방안 ▲ 대규모 할인행사 추진계획 ▲ 재정정보 공개 플랫폼 '모두의 재정' 구축방안 등이 논의됐다.

