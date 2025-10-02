르무통, 순천만국가정원 ‘르무통 빌리지’ 캠페인 성료

사진 출처=르무통

‘편하지 않으면 출시하지 않는다’는 브랜드 철학을 가진 걷기 편한 신발 브랜드 르무통(LeMouton)이 대한민국 제1호 국가정원인 순천만국가정원에서 진행한 오프라인 캠페인 ‘르무통 빌리지’를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 9월 24일(수)부터 28일(일)까지 5일간 동화 속 주인공들을 모티브로 한 ‘동화 마을’ 컨셉으로 진행되었다. 행사 기간 동안 5만 명이 넘는 관람객이 순천만국가정원을 찾았으며, 르무통은 현장 착화 이벤트, 대표 제품 ‘메이트(Mate)’ 1일 대여 체험, 5,000보 걷기 프로그램 등 다채로운 이벤트를 마련해 브랜드가 추구하는 편안함을 직접 체험할 수 있도록 했다.

특히 9월 27일(토)에는 사전 신청을 통해 모집된 참가자들과 함께 약 5km를 걷는 걷기 축제 ‘르무통 산책회’가 성황리에 진행되었다. 순천만국가정원의 풍경을 여유롭게 걸으며 즐기는 이번 행사는 걷기 전후와 코스 중간에 음악 공연을 더해져 ‘걷는 즐거움’을 오감으로 느낄 수 있는 특별한 경험을 제공하였다. 행사 당일에는 노관규 순천시장이 직접 방문해 축사를 전했으며, 가족·연인·친구는 물론 휠체어를 밀고 참가한 시민, 조손 가족 등 다양한 참가자들이 함께 걸으며 그 의미를 더했다.

참가자들은 행사에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 한 참가자는 “평소에도 르무통 신발을 즐겨 신는데, 마침 순천만국가정원에서 걷기 축제가 열린다 하여 참여했다”며 “빠른 완주를 목표로 하는 대회가 아니라 아이와 함께 천천히 산책하듯 걸으며 정원의 아름다운 풍경을 온전히 즐길 수 있어 저절로 힐링이 되는 기분이었다. 오랜만에 온 가족이 함께 걸어 행복한 시간이었다”고 소감을 전했다.

르무통은 부드러움·신축성·경량성을 갖춘 특허 원단 ‘H1-TEX(에이치원텍스)’를 적용해 편안한 착화감을 제공하는 브랜드로, 소비자 리뷰 평점 평균 4.9점을 기록하고 있으며 대표 제품 ‘메이트’는 누적 판매 100만 족을 돌파했다. 이러한 제품력을 기반으로 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 컴포트 슈즈 부문 수상과 ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’ 2년 연속 1위라는 성과를 거두며 소비자들에게 큰 사랑을 받고 있다.

르무통 관계자는 “순천만국가정원에서 진행된 이번 캠페인은 르무통이 추구하는 ‘걷는 즐거움’의 가치를 고객들과 직접 나눌 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 르무통은 브랜드의 본질인 ‘편안함’을 바탕으로 걷기 문화를 확산하고, 더 많은 사람들과 함께 ‘걷는 즐거움’을 나눌 수 있는 오프라인 고객 경험 캠페인을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 르무통은 지난 5월 문경새재에서 진행된 브랜드 캠페인 ‘걷는 즐거움, 편하게 in 문경새재’에 이어 금번 순천만국가정원에서 진행된 캠페인까지 성공적으로 마무리했으며, 앞으로도 국가유산청, 국가유산진흥원과 함께하는 '국가유산 방문 캠페인 - 산사의 길' 참여 등 다방면의 활동을 통해 고객 접점을 넓히고 걷기 문화를 선도하는 브랜드로서 행보를 이어갈 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지