정부 "국정자원 장애 시스템 17% 복구…연휴 내 정상화 총력"

중앙재난안전대책본부(중대본)는 2일 오전 6시 기준 국가정보자원관리원 화재로 피해를 본 647개 정부 시스템 중 총 110개 시스템이 재가동됐다고 밝혔다. 복구율은 17.0%다.



소방청의 '119안전신고' 서비스가 복구됐고 국가의 각종 기록물 정보를 제공하는 '국가기록포털'도 재가동을 시작했다.

윤호중 행정안전부 장관이 2일 정부서울청사에서 국가정보자원관리원 행정정보 시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 8차 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

특히 국민신문고 중단으로 국민 불편이 초래됨에 따라, 과거에 사용했던 시·군·구 새올시스템의 온라인 상담 창구를 복원해 지자체별 온라인 민원상담 서비스를 재개하기로 했다.



정부는 주요 대민 서비스 복구에 속도를 내는 한편, 전산실 전반의 정상화 작업에도 인력과 장비를 총동원하고 있다.



윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 이날 정부서울청사에서 연 중대본 회의에서 "현재의 복구 속도가 국민 눈높이에 미치지 못하고 있다는 점을 엄중히 인식하고 있다"며 "정부는 복구 속도를 높일 수 있도록 인력과 예산을 총동원하기 위해서 민간 전문가와 연구기관 인력까지 현장에 투입하는 조치를 취했다"고 말했다.



전날 김민재 중대본 1차장(행안부 차관)과 하정우 대통령실 AI미래기획수석은 국가정보자원관리원 현장 상황실에서 만나 행정정보시스템 장애 복구 방안을 논의했다.



두 사람은 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 한국전자통신연구원(ETRI) 원장들과 협의해 두 연구기관의 전문 인력을 복구 현장에 지원하기로 결정했다.



이에 따라 ETRI는 전문 인력 4명을 즉시 국정자원 복구 현장에 파견했다.



정부는 인력 지원 외에도 복구 기간을 앞당기기 위한 세부 대책을 병행하고 있다.



먼저 장비 분해 속도를 고려해 전국 서버 전문 청소업체를 최대한 투입하고, 분리와 제거, 테스트 과정을 순차적이면서도 병렬로 진행해 분진 제거를 당초 2주보다 절반을 단축한 오는 5일까지 완료한다는 목표를 세웠다.



화재로 녹아내린 전원장치도 빠르게 수리하기로 했다. 보통 1개월 소요되는 전원연결을 10일 내로 단축해 오는 11일까지 완료한다.



7-1 전산실에서 전소된 96개 시스템을 이관하기로 한 대구센터의 경우, 클라우드서비스 사업자의 인력을 추가 보강해 투입할 방침이다.



추가 투입인력은 전국의 경험 많은 기술자를 섭외하며, 부족한 예산은 예비비를 투입한다.



한편, 윤호중 중대본부장은 이날 오후 서울 서부고용노동지청을 찾아 국가 행정전산망 장애에 따른 업무 연속성 확보 상황을 확인한 뒤, 서울 종합방제센터에서 119 구급 스마트 시스템 운영 상황을 살필 방침이다.



또 서울 남대문경찰서를 찾아 보이스피싱·스미싱 등 민생 범죄 대응과 특별 수송 치안 대책을 점검한다.



윤 본부장은 "연휴 내내 멈추지 않고 끝까지 책임 있게 복구와 정상화를 이뤄서 민생안정 확보에 전력을 다할 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지