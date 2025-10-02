평택 미군기지 앞 클럽서 2천여만원 강탈한 30대 외국인 검거

[촬영 김은비]

외국인 전용 클럽에서 업주를 협박하고 돈을 빼앗아 달아났던 외국인이 경찰에 붙잡혔다.



경기 평택경찰서는 준강도 혐의로 30대 외국인 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 2일 밝혔다.



A씨는 이날 오전 4시 40분께 평택시 주한미군 오산기지(K-55) 인근의 외국인 전용 클럽에서 한국인 여성 업주 B씨를 당구 큐대 등으로 위협해 2천300만원을 강탈한 혐의를 받고 있다.



그는 외국인 등록증을 맡기고 외상으로 술을 마시던 중 B씨와 계산 문제로 실랑이를 벌이다가 범행했다.



당시 가게에는 외국인 여성 종업원 2명이 더 있었지만, A씨를 막아내지는 못한 것으로 전해졌다.



A씨는 범행 후 차를 타고 달아났다가 인천시 집 근처에서 잠복 중이던 인천 논현경찰서 경찰관들에게 붙잡혔다.



A씨는 경찰관의 검문 지시에 따르지 않고 차를 몰아 형사 잠복 차량을 들이받기도 했다.



경찰은 A씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사하는 한편 폭행 및 상해, 음주 운전, 특수공무집행방해 등 다른 혐의에 관해서도 살펴볼 계획이다.

