봉태규 "악역으로 '육아 스트레스' 풀어…장모님 걱정해"

배우 봉태규가 악역 연기로 장모님을 걱정시켰다고 말했다.

그는 지난 1일 방송한 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연했다.

봉태규는 "활동을 쉬다가 드라마 '리턴'에서 처음 악역을 했었다"며 "제가 그런 이미지가 없어서 사람들이 의심을 많이 했었다"고 말했다.

그는 "오히려 의외성이 주는 신선함이 있어서 악역을 잘할 수 있겠다 싶었다"고 했다.

봉태규는 "장모님이 결혼 후에 드라마가 나와서 재밌게 보시다가 걱정하시더라"라며 "저 몰래 (아내에게) 전화해서 제가 자기 안에 내재돼 있는 걸 꺼낸 거 아니냐고 했다"고 말했다.

그는 "장모님이 '아무리 봐도 봉 서방이 걱정된다. 가짜가 아닌 것 같다'고 하셨다"고 덧붙였다.

김구라가 "악역으로 스트레스를 푸는 배우도 있다더라"라고 하자 봉태규는 "비슷한 경험이 있다. 둘째가 생기고 첫째 떼가 늘어서 그 스트레스를 참고 있다가 현장만 가면 다 튀어나왔다"고 말했다.

봉태규는 "그래서 인터뷰 때 아들 덕에 악역 연기를 시원시원하게 했다고 말했다"고 너스레를 떨었다.

