롯데카드 “사이버 사고 피해 없어…28만명 중 22만명 보호조치 완료”

롯데카드가 최근 발생한 사이버 침해 사고와 관련해 “현재까지 실제 피해 사례는 없으며, 만약 발생할 경우 전액 보상하겠다”고 밝혔다.

롯데카드(대표 조좌진)는 2일 “무엇보다 고객 피해 ‘제로(0)’화를 최우선 과제로 삼고, 신속한 보호조치를 시행 중”이라며 이같이 전했다.

롯데카드는 부정사용 가능성이 제기된 ‘일부 키인(KEY IN) 거래 고객’ 28만명 가운데 약 22만명(79%)에 대해 카드 재발급, 비밀번호 변경, 카드 정지·해지 등 보호조치를 완료했다고 밝혔다. 이 중 카드 재발급 신청은 약 21만건으로, 95%에 해당하는 20만건은 이미 새 카드가 발급됐다.

아직 조치가 이뤄지지 않은 고객에 대해서는 추석 연휴 이후 해당 카드의 비대면 온라인 결제를 원천 차단하고, 추가 안내 문자와 전화를 통해 신속한 재발급을 유도할 계획이다.

고객정보가 유출된 전체 297만명 중에서는 142만명(48%)이 카드 재발급, 비밀번호 변경 등 보호조치를 마쳤다. 다만, 28만명을 제외한 나머지 269만명의 경우에는 유출된 정보만으로는 부정사용 위험이 없어 별도의 재발급은 필요하지 않다고 회사 측은 설명했다.

같은 기간 롯데카드 전체 재발급 신청 건수는 116만건으로, 이 가운데 88만건(76%)이 완료됐으며 나머지 28만건은 추석 연휴가 끝나는 주말까지 발급을 마칠 예정이다.

롯데카드는 해외 가맹점의 경우 모든 온라인 결제를 본인 확인 후 승인하고 있으며, 국내에서도 키인 결제가 가능한 가맹점은 본인 인증 절차를 거치도록 강화했다.

현재까지 이번 사고로 인한 실제 부정사용이나 피해 사례는 확인되지 않았다. 롯데카드 관계자는 “만약 피해가 발생할 경우 전액 보상하겠다”며 “고객정보 유출로 인한 2차 피해 역시 연관성이 확인되면 전액 보상할 것”이라고 강조했다.

