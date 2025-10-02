“캠핑 후 가려운 이유 있었네”…시중 캠핑용 에어매트서 알레르기 유발 성분 검출

시중에 유통 중인 캠핑용 에어매트 일부 제품에서 알레르기성 피부염을 일으킬 수 있는 폼알데하이드 함유량이 기준치를 초과한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 시중에서 판매 중인 캠핑용 에어매트 일부 제품의 폼알데하이드 함유량이 기준치를 초과했다고 1일 밝혔다.클립아트코리아 제공

한국소비자원이 소비자 선호도가 높은 브랜드 7개의 매트의 내구성, 안전성, 표시사항 등을 시험·평가한 결과 스위스알파인클럽(2025년 1월 제조), 쿠디(2025년 2월 이후 판매) 2개 제품의 피부에 닿는 섬유 부분에서 안전기준(300mg/kg)을 초과한 폼알데하이드가 검출됐다.

폼알데하이드는 접착·세척제, 섬유제품의 수축 방지 등 기능성 향상을 위한 첨가제로 사용되며 알레르기 접촉성 피부·만성기관지염, 눈점막 장애 등을 일으킬 수 있다.

판매·제조사는 문제가 된 제품 판매를 중지했으며 해당 제품은 교환·환불할 계획이라고 소비자원에 회신했다.

에어매트의 단단한 정도와 내구성을 시험한 결과 전 제품이 300㎏ 하중에도 형태가 변형되거나 파손되지 않았다.

공기 주입시 이상은 발견되지 않았고 내장 펌프로 매트에 공기를 채우는 데 걸리는 시간은 노마드, 로티캠프 2개 제품이 2분 이하로 상대적으로 빠른 것으로 나타났다. 연속 작동시험과 전기적 안전성 시험 등을 통한 펌프 안정성 시험에서도 문제가 발생하지 않았다.

다만 전기용품과 생활용품 안전관리 운용요령에 따른 펌프 관련 표시 사항과 관련해서는 전 제품이 제조연월 등 항목을 누락해 부적합한 것으로 나타났다.

에어매트는 매트리스에 비해 푹신해 영유아 대상 안전 주의 표시가 필요하지만, 그린네이처, 네이처하이크, 로티캠프 등 3개 제품은 ‘3세 미만 사용 금지’ 표시가 없거나 영어로 돼 있어 개선이 필요했다.

섬유의 조성, 제조자명 등 가정용 섬유제품 기준에 따른 표시는 스위스알파인클럽을 제외한 6개 제품이 기준에 부적합했고, 물에서 사용하는 용도가 아니라는 안전 경고 표시는 로티캠프 제품만 정확하게 표시됐다.

시험평가 대상 제품은 △ 그린네이처의 ‘자충매트 캠핑 차박 발포 에어매트’ △네이처하이크의 ‘NH C25 에어매트’ △노마드의 ‘에어베드 D250’ △로티캠프의 ‘오토 펌프 에어매트 퀸 220’ △루커스의 ‘밸런스 에어매트 더블 25’ △스위스알파인클럽의 '아틀라스 트윈 에어베드 퀸' △쿠디의 ‘PVC 에어매트 25’ 등 총 7개 제품이다.

매트의 무게는 3.9∼5.7㎏, 가격은 6만9000∼15만8000원으로 최대 두 배 넘게 차이가 났다.

소비자원은 “아웃도어 에어매트는 크기와 디자인이 다양하므로 사용 환경에 따라 적합하게 선택하고 꼼꼼히 비교한 후 제품을 구입하는 것이 바람직하다”고 당부했다.

소비자원은 해당 정보를 소비자24 웹사이트를 통해 제공할 예정이다.

