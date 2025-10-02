‘美정부 셧다운’에 국제 금값 또 사상 최고치 경신… 얼마나 올랐나

미국 연방정부 셧다운(업무중단)에 1일(현지 시간) 국제 금값은 사상 최고치를 경신했다.

게티이미지뱅크 제공

CNBC, 야후파이낸스 등에 따르면 이날 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 금 선물은 3897.50달러(약 547만1400 원)로 마감했다. 올해 초 이후 거의 50%나 뛰며 사상 최고치를 돌파했다.

미국 의회가 신규 회계연도 예산안을 도출하지 못하며 이날 결국 셧다운이 시작됐다. 이에 안전 자산 수요가 증가했다.

이번 셧다운 돌입으로 향후 의회가 예산안을 통과시킬 때까지 광범위한 미국 연방 정부 서비스가 중단되거나 차질을 겪을 전망이다. 각 정부와 기관은 비필수 업무부터 중단할 것으로 보인다.

CNBC는 이번 셧다운이 시장에 미치는 영향은 일반적으론 미미하지만 “시기적으로 중요하다”고 분석했다.

셧다운으로 오는 3일 예정됐던 미국 핵심 고용 지표 발표가 지연되면서, 연방준비제도(Fed·연준) 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 관련 전망이 불투명하게 됐다.

다음 FOMC 정례 회의는 10월 29~30일 열린다.

게다가 도널드 트럼프 미 대통령은 셧다운 기간 동안 많은 연방 직원들을 감원하겠다고 위협했다.

셧다운이 얼마나 오래 지속될지도 불분명하다. 미 연방정부 셧다운이 발생한 것은 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년 이후 7년 만이다. 당시 셧다운은 34일 간 지속됐다.

