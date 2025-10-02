김나영, ♥마이큐와 재혼…“가족 되기로 했다”

사진=김나영 SNS

방송인 김나영(44)이 가수 마이큐(44)와 재혼한다.

김나영은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에 업로드된 'GDJ 여러분께 제일 먼저 전해요'라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

이날 김나영은 해당 영상을 통해 "지난 4년간 큰 사랑과 신뢰로 내 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다"고 전했다.

프러포즈를 받은 지는 꽤 됐었다는 김나영은 "아직 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와 결정을 미뤄왔다"고 털어놨다.

이어 "마이큐가 짧지 않은 시간동안 자신과 두 아이들에게 보여준 신뢰와 사랑, 헌신이 마음을 움직이게 했다"고 설명했다.

그러면서 "어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 나도 용기를 냈다"고 고백했다.

결혼식은 가족, 친지 등과 간소하게 치를 예정이다. 김나영은 "많은 분에게 소식을 전하지 못했다. 너그러이 이해 바란다. 나도 온 힘을 다해 좋은 가정을 이루기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

영상에서 김나영이 두 아들에게 "엄마랑 삼촌(마이큐)이랑 결혼하는 거 어떤 것 같아?"라고 묻는 모습도 담겼다. 두 아들은 흔쾌히 "좋다"며 엄마의 새출발을 축하했다.

한편 김나영은 올해가 데뷔 20주년이다. 2005년 리포터로 방송계에 발을 들여 MBC TV 예능물 '놀러와', '세바퀴' 등에서 얼굴을 알렸다.

2015년 결혼했고 2019년 이혼 이후 홀로 두 아이를 양육했다. 몇 년 전부터 당당하게 사는 삶이 조명 받으며 패션계 등에서 유명 인사가 됐다.

