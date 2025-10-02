행안장관 “‘중요 정보시스템’ 이중화할 경우 예산 7000억~1조 소요 예상”

윤호중 행정안전부 장관이 1일 국가정보자원관리원(국정자원)에서 관리하는 주요 핵심 정보시스템들을 양쪽 센터에서 동시에 가동하는 방식으로 이중화할 경우 7000억원에서 1조원의 예산이 필요하다고 밝혔다.
윤 장관은 이날 오후 국회 행정안전위원회 국정자원 화재 현안질의에서 “지금 파악하기로는, 대전센터에 있는 30여개의 1등급 정보시스템을 액티브-액티브 방식으로 구축하면, 7000억원 정도가 소요된다”고 말했다. 이어 “공주센터까지 포함하면 (예산이) 1조원이 넘는다”고 덧붙였다.
액티브-액티브는 한쪽에서 장애가 발생하더라도 다른 쪽이 즉시 서비스를 이어받아 중단 없이 운영할 수 있는 체계로, 두 센터가 실시간으로 데이터를 주고받으며 동시에 가동되는 구조다.
정부는 정보시스템을 중요도에 따라 1~4등급으로 나눠 관리하고 있다. 1등급은 국민 생활과 직결된 정보시스템으로, 정부24 등이 포함돼있다.
윤 장관은 이 방식이 막대한 예산이 소요되는 만큼, 민간에서 사용하는 클라우드 등을 활용하는 방안도 고려해보겠다고 했다.
윤 장관은 “보안 문제나 이런 문제를 해결한다면 민간 자원을 리스(임차) 형태로 활용하는 방법도 있을 수 있다”며 “로드맵을 마련하기 위해 범정부 차원의 태스크포스(TF)를 구성해 논의하겠다”고 말했다.
