‘추석 교통사고 환자’ 평소보다 1.3배 ↑… “안전띠 미착용 사망률 2배↑”

추석 연휴 기간 교통사고 환자가 평소보다 1.3배 증가하는 것으로 나타났다.

사진=게티이미지뱅크 제공

질병관리청은 2019년부터 2024년까지 6년간 교통사고 응급실손상환자심층조사 조사자료를 분석한 결과를 2일 이같이 발표했다.

분석에 따르면 추석 연휴 하루 평균 교통사고 환자는 96.3명으로, 평상시 75.9명에 비해 1.3배 많이 발생했다.

연휴 기간 중 환자가 가장 많은 날은 추석 하루 전날이었다. 108.2명으로 평소보다 1.4배 많았다.

추석 연휴 교통사고가 가장 많이 발생하는 시간은 오후 2시와 5시가 7.6%로 가장 많았다. 오전 7시부터 11시까지 급격하게 증가했다가 오후 6시 이후엔 평소보다 낮은 수준으로 떨어졌다.

추석 연휴 중 교통사고 환자는 평소와 비교해 남자는 감소(65.4% → 61.0%)했고 여자는 증가(34.6%→ 39.0%)했다.

연령별로는 50세 이상의 연령층이 감소하고 0~40대까지의 발생 분율은 증가했다.

카시트를 착용하지 않은 경우 입원과 사망은 각각 5.3%, 0.4%로 착용한 경우(입원 3.4%, 사망 0.3%)보다 모두 높은 것으로 나타났다.

안전띠를 착용한 사람 중에서 입원한 사람은 20.6%였으나 미착용한 사람은 24.5%였고, 착용한 사람의 사망이 1.0%인 반면 미착용에서는 2.3%로 2배 이상 높게 나타났다.

좌석안전띠 착용률은 운전석(85.1%)과 조수석(91.8%)은 높은 편이었지만 뒷자석은 48.0%로 절반에 못 미치는 수준이었다.

뒷좌석에서 좌석 안전띠를 착용한 경우 입원과 사망은 각각 13.7%, 0.3%였으나 미착용한 경우는 17.0%, 0.9%로 더 많았다.

임승관 질병청장은 “카시트 및 좌석안전띠 착용이 입원과 사망을 줄일 수 있음에도 불구하고 아직까지도 뒷좌석은 좌석안전띠 착용률이 낮은 것으로 나타났다”며 “국민 모두가 기본 안전수칙을 실천해 안전하고 평안한 추석 연휴를 보내길 바란다”고 했다.

