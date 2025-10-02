“오마이갓 is this 합성?”…BTS RM도 놀란 李대통령 사진 [수민이가 궁금해요]

이재명 대통령이 방탄소년단(BTS) 멤버 RM 프레임으로 촬영한 네 컷 사진을 공개했다. 이를 본 RM은 “합성이냐”며 놀라움을 드러냈다.

이재명 대통령 엑스(X) 캡처.

이 대통령은 1일 경기 고양 킨텍스 2전시장에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에 참석해 박진영 공동위원장과 함께 ‘K-컬처 체험 공간’을 둘러봤다.

한복 차림을 한 이 대통령과 박 위원장은 해당 부스에서 셀프 촬영을 했다. RM의 모습이 프레임에 합성돼 마치 RM과 함께 사진을 찍는 듯한 모습을 연출할 수 있다. 셀프 촬영장은 큰 인기를 얻고 있다.

박 위원장은 “RM은 없지만 대통령님과 함께 사진을 찍을 수 있다”고 설명했고, 이 대통령은 “있다고 생각하고요?”라고 물었다. 이후 두 사람은 손가락 하트, 엄지 척 포즈 등을 취하며 함께 사진을 찍었다.

이재명 대통령이 1일 경기 고양 킨텍스 2전시장에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 공동위원장과 함께 ﻿방탄소년단(BTS) 멤버 RM 프레임을 배경으로 사진을 찍고 있다. 이재명 대통령 엑스(X) 캡처.

이 사진은 이 대통령의 공식 소셜미디어를 통해 공개됐다.

프레임의 주인공인 RM은 놀라움을 감추지 못했다. RM은 팬 소통 플랫폼인 위버스를 통해 이 사진을 접한 뒤 “오 마이 갓. is this 합성?”이라고 물었다.

RM이 해당 사진을 보고 놀라움을 표시했다. 이재명 대통령 엑스(X) 캡처.

한편 이 대통령은 이날 출범식에서 “정부는 우리 대중문화가 전 세계인들에게 웃음과 감동, 그리고 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “‘지원은 하되 간섭하지 않는다’는 원칙을 철저히 지켜서 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

