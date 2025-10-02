황제성 "주식 계좌 -90%…온몸이 화상" 고백

코미디언 황제성이 투자 실패 경험담을 공유했다.

황제성은 최근 RISE ETF 공식 유튜브 채널에 업로드된 투자 웹예능 콘텐츠 '오늘부터 RISE ETF' 1화에서 이 같이 털어놨다.

그는 "실전만 6년, 계좌는 ?90%. 온몸이 화상 자국"이라며 스스로를 '인간 교보재'라고 소개했다.

반면 '페퍼톤스' 이장원은 "CFA 1차 시험까진 합격했지만 실제 투자 경험은 없다"며 이론에만 강한 '뇌섹남 투자자'의 면모를 드러냈다.

투자 경험이 전무한 '오마이걸' 승희는 "이제는 도전해보고 싶다"는 풋풋한 투자 초보자의 모습으로 공감을 샀다.

여기에 MC 이혜성은 멤버들의 토크를 깔끔하게 정리해 주며 반장 역할을 톡톡히 해낸다.

첫 화에선 '투자 대가' '워런 버핏의 투자 편지'가 공개됐다. "현금 10%는 단기 국채에, 나머지 90%는 저렴한 인덱스펀드에 투자하라"는 조언에 황제성은 "삶의 답안지 같다"고 감탄했다.

첫 공부를 마친 뒤 황제성은 "이렇게만 알고 시작했더라면 결과가 달랐을 것"이라며 뼈아픈 후회를 남기기도 했다.

'오늘부터 RISE ETF'는 ETF 투자 지식을 풀어낸 교육형 예능 콘텐츠다.

<뉴시스>

