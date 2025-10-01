미래에셋 박현주 “고객자산 1000조 달성…10년 내 7000조 목표”

미래에셋그룹이 고객자산(AUM) 1000조원 돌파 기념행사를 개최했다.

미래에셋그룹에 따르면 지난달말 기준 미래에셋그룹의 총 AUM은 약 1055조원으로 집계됐다.

이번 기록은 1997년 7월 자본 100억원으로 창립한 이후 28년 만에 달성한 성과다. 특히 지난해 말 AUM 906조6000억원을 기록한 데 이어 8개월 만에 100조원 넘게 늘어났다.

박현주 미래에셋그룹 회장·글로벌전략가(GSO)는 이날 행사에서 “그동안 글로벌 모든 임직원의 노력이 더해져 오늘날 미래에셋을 만들었다”며 “지난해 말 900조원과 비교하면 현재 20%의 성장률을 기록하고 있다. 지금의 성장률대로라면 미래에셋의 운용자산은 10년 후 7000조에 육박할 것으로 기대한다”고 말했다.

박 회장은 “과거의 성장이 미래를 담보하지 않는다”며 “지금은 디지털 기반의 금융 혁신을 다시 한번 해야 할 때”라고 강조했다. 이어 “미래에셋은 글로벌 시장에서 전통 자산과 디지털자산을 융합하는 비즈니스를 철저하게 준비하고 있다”며 “전 세계에서 디지털 금융 시대를 선도하는 회사로 성장할 것”이라고 말했다.

미래에셋그룹은 이번 고객자산 1000조원을 기념해 앞으로도 고객 중심의 비즈니스를 펼칠 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지