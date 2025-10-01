농협하나로마트, 추석 선물세트 최대 50% 할인

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 한가위를 맞아 9월 21일부터 10월 5일까지 전국 농협하나로마트에서 추석 선물세트 할인행사를 실시한다.

이번 행사에서는 ▲국산 농축수산물 ▲건강기능식품 ▲인기 가공식품·생활용품 등 프리미엄부터 가성비를 챙긴 실속형까지 총 500여 종의 선물세트(점포별 취급상품 상이)를 선보인다.

또한, 행사카드 및 간편결제* 시 최대 50% 할인 혜택을 제공하며, 30만원 이상 구매 고객에게는 금액에 따라 최대 250만원의 농촌사랑상품권을 증정한다.

* 행사카드 : (카 드) NH, 국민, 신한, 삼성, 롯데, BC, 하나, 우리, 전북

(간편결제) 카카오페이 머니, 네이버페이 포인트·머니, 토스머니·계좌, 페이코 포인트

박서홍 농업경제대표이사는 “농협이 엄선한 우리 농축수산물 선물세트로 소중한 분들에게 감사의 마음을 전하는 명절이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 국산 농축수산물의 우수함을 널리 알리고 소비자 신뢰에 보답할 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지