전남·포항에 AI 데이터센터 건설… 아·태 허브로 도약 기대 [뉴스 투데이]

오픈AI와 삼성·SK의 협력은 글로벌 인공지능(AI) 산업에서 한국 메모리 반도체의 입지를 보여준 사례라는 평가가 나온다. 업계에선 오픈AI가 예고한 ‘전남·포항 AI 데이터센터(DC) 건설’이 인프라 혁신을 촉발해 한국이 아시아·태평양의 AI 허브 국가로 자리매김하는 발판이 될 것이라는 기대감이 감지된다.

1일 업계에선 삼성과 SK가 오픈AI가 주도하는 5000억달러(약 700조원) 규모의 글로벌 인공지능 데이터센터(AI DC) 구축 사업 ‘스타게이트 프로젝트’에 핵심 파트너로 참여하게 된 것은 예정된 수순이라는 분석이 나온다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 이재명 대통령과 비공개 면담에서 “한국 제조업은 AI에 필수적인 세계 최고의 산업 기반이다. 과장이 아니라 한국 없이는 AI를 발전시킬 수 없다”며 “삼성과 SK는 특별한 파트너”라고 말했다.

두 회사의 주력으로는 고대역폭메모리(HBM)가 있다. 올해 2분기 기준 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 62%, 삼성전자가 17%로 한국이 총합 79%를 차지하고 있다.

스타게이트 프로젝트에 필요한 막대한 메모리 물량을 안정적으로 감당할 수 있는 기술력과 공급망을 보유한 기업은 전 세계에서 삼성전자와 SK하이닉스 외엔 찾기 힘들다는 평가도 있다. 삼성전자는 지난 5년간(2020∼2024년) 반도체 시설투자에 약 220조원을 투자했고, 올해 기준 D램 웨이퍼 생산량이 업계 최고 수준인 769만5000장에 이른다. SK하이닉스는 올해 상반기 삼성전자를 제치고 D램 글로벌 매출 1위를 달성했고, 일찌감치 HBM 시장을 선점하며 시장 ‘큰손’인 엔비디아에 5세대 HBM(HBM3E) 제품을 사실상 독점 공급하는 등 생산량을 지속해서 늘려왔다.

오픈AI와의 AI DC 관련 협력도 막대한 파급 효과가 기대된다.

이날 김용범 대통령실 정책실장은 올트먼 오픈AI CEO가 이재명 대통령과의 비공개 면담에서 “(오픈AI의) AI 비전을 실현하는데 두 회사(삼성·SK)와의 파트너십이 너무나 중요하다. 좋은 결과를 꼭 되돌려주고 싶다”며 “전남은 SK와, 포항은 삼성과 DC를 만들어 운영하겠다”고 말했다고 전했다. 이어 “이번 오픈AI와의 협력으로 전남, 포항 지역에 AI 고속도로가 건설돼 산업·공공 부문의 AI 전환 정책이 본격적으로 탄력을 받고 지역 경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

전남에 들어설 오픈AI 전용 AI DC는 SK텔레콤과 협력해 구축될 예정이다. SKT와 오픈AI는 이날 전용 AI DC 구축을 포함해 기업·소비자간거래(B2C)·기업간거래(B2B) AI 활용 사례 발굴, 차세대 컴퓨팅과 데이터센터 솔루션의 시범 운용 등을 아우르는 양해각서(MOU)를 체결했다.

SK그룹으로선 이번 협약으로 ‘AI 벨트’를 형성하게 됐다. 현재 SK그룹이 아마존웹서비스(AWS)와 울산에 건설 중인 AI DC에 이어 오픈AI와의 전남 AI DC가 완공되면 동서를 연결하는 AI 벨트가 구축돼 대한민국 전역의 AI 대전환을 가속화하는 계기가 될 것으로 보인다.

삼성은 오픈AI와의 AI DC 관련 전방위적인 협력 체계를 구축하는 성과를 거뒀다.

삼성SDS는 스타게이트 프로젝트의 AI DC 설계, 구축, 운영 등 전 분야에서 오픈AI와 협력하는 파트너십을 맺었다. 또 국내 최초로 오픈AI 기업용 서비스를 판매하고 기술지원을 할 수 있는 리셀러 파트너십을 체결, 향후 국내 기업들이 오픈AI의 ‘챗GPT 엔터프라이즈’ 서비스를 사용할 수 있도록 지원한다.

삼성물산과 삼성중공업은 오픈AI와 플로팅(부유식) DC 공동 개발에 나서기로 했다. 해상에 설치하는 첨단 플로팅 DC는 기존 DC 대비 공간 제약이 적고 냉각 비용을 절감할 수 있지만, 극악의 기술 난도로 인해 아직 몇몇 국가에서만 상용화를 위한 연구개발이 진행되고 있다. 삼성물산과 삼성중공업은 독자 기술을 바탕으로 플로팅 DC, 부유식 발전설비, 관제센터 개발을 추진할 예정이다.

재계에선 AI DC가 국가 전략자산으로 간주되는 만큼, 삼성·SK와 오픈AI의 파트너십이 단순 기술 협력을 넘어 한·미 양국의 경제안보 동맹으로 발전할 것이라는 평가도 나온다.

