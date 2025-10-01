농협, 전국농협경매식집하장운영협의회 창립총회 개최

강호동 농협중앙회장이 29일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 개최된 「전국농협경매식집하장운영협의회」창립총회에서 축사를 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 지난달 29일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 강호동 농협중앙회장을 비롯한 회원 조합장 30여 명이 참석한 가운데「전국농협경매식집하장운영협의회」창립총회를 개최했다.

전국 35개 경매식집하장 운영농협이 참여한 협의회는 경남에 집중되었던 기존 경매식집하장협의회 운영의 한계를 극복하고, 정부·aT 등 유관기관과의 유기적인 협력 강화를 목적으로 공식 출범했다.

이날 참석자들은 협의회 설립 경과보고와 향후 발전방향에 대한 논의를 진행했으며, ▲전국 경매식집하장 네트워크 구축 ▲농산물 유통 효율화 ▲산지 경쟁력 강화를 통한 농업소득 3천만원 달성 등에 앞장설 것을 다짐했다.

강호동 회장은 “경매식집하장은 농산물 물류비용을 절감하고 농업인에게 안정적인 판로를 제공하는 핵심 인프라”라면서 “이번 협의회 출범을 계기로 운영 효율성을 높여 농업인 실익증대에 실질적으로 기여하길 바란다”고 밝혔다.

초대회장으로 선출된 박대영 남해농협 조합장은 “협의회를 통해 경매식집하장 운영경험과 노하우를 공유하고, 공동 대응체계를 마련하여 산지와 소비지를 잇는 든든한 가교역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

