현주엽, 갑질 의혹 벗었다…MBC '실화탐사대'에 일부 승소

농구선수 출신 방송인 현주엽이 갑질 의혹을 일부 벗었다.

서울서부지법 민사12부가 현주엽이 MBC를 상대로 낸 정정보도와 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내린 것으로 지난난 1일 알려졌다.

현주엽에 대한 갑질·근무태만 의혹을 제기한 MBC TV '실화탐사대'에 정정보도하라고 판시한 것이다.

재판부는 판결 확정 뒤 처음 방송되는 '실화탐사대' 프로그램 첫 화면에 정정보도문을 내보내는 동시에 진행자가 낭독하라고 명령했다. 또 현주엽에게 1500만원을 지급하라고도 덧붙였다.

MBC는 항소 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다. 앞서 '실화탐사대'는 작년 3월 휘문고 농구부 감독이었던 현주엽이 방송 촬영 등 외부 일정을 이유로 담당 업무를 소홀히 했다고 보도했다. 갑질, 폭언 등의 의혹도 제기했다.

현주엽은 '실화탐사대'가 제기한 의혹의 대부분을 부인했다. 이후 같은 해 7월 MBC를 상대로 4억5000만원의 정정보도 및 손해배상 청구소송을 제기했다.

현주엽은 지난달 유튜브 채널을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹이 제기된 이후 온 가족이 정신과 치료를 받고 있다며 눈물을 흘리기도 했다.

