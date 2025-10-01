정성호 법무장관 ‘尹 밥투정’ 직격 “구치소는 호텔 아니다… 후안무치”

윤석열 전 대통령 측이 구속 수감 중에 재판 출석을 위해 법정에 나갈 때 식사를 문제 삼으며 ‘인권침해’라고 주장하자 정성호 법무부 장관이 “궤변”이라고 맹폭했다.



정 장관은 1일 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “윤 전 대통령은 법정에 나와 수용실에서 서바이벌(생존)이 어렵다고 하고, 변호인단은 구치소 식사를 트집 잡아 ‘밥투정’을 부리고 있다”며 “곧 구치소에 ‘투룸’ 배정과 배달 앱(애플리케이션)이라도 설치해달라고 요구하는 것은 아닌지 참 뻔뻔하고 후안무치한 태도”라고 비판했다.

정성호 법무부 장관이 1일 오후 부산 연제구 부산 고등검찰청·부산지방검찰청을 찾아 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

앞서 윤 전 대통령은 지난달 26일 서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현) 심리로 열린 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방) 심문에서 내란 우두머리 혐의 사건 재판에 불출석한 이유에 대해 “(특별검사팀에 다시) 구속되고 나서 1.8평짜리 방 안에서 서바이벌하는 것 자체가 힘들었다”고 호소했다.



윤 전 대통령 측 김계리 변호사도 최근 자신의 유튜브 채널에서 “(윤 전 대통령이 재판에 출석하는 날은) 제대로 된 아침식사도 하지 못한 채 점심시간에는 컵라면과 건빵으로 점심식사를 했다”고 주장했다.



정 장관은 “윤 전 대통령은 자신이 대한민국을 전복시키려 한 내란 혐의로 구속돼 구치소에 수감된 신분이라는 것을 잊지 말길 바란다”며 “호텔에 숙박하고 있는 게 아니다”라고 강조했다.

윤석열 전 대통령이 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석해 있다. 사진공동취재단

그는 “최소한 특검의 소환, 영장 집행, 재판 출석 등 사법절차에 협조나 하면서 수용자의 권리를 말하는 것이 전직 검찰총장이자 법조인으로서의 기본 자세일 것”이라고 질타했다.



정 장관은 “윤 전 대통령에 대한 처우는 개별 관리가 필요한 경우를 제외하고는 다른 수용자들과 철저하게 동일하게 적용되고 있음을 다시 한 번 분명히 밝힌다”며 “(올해 1∼3월) 1차 구속 때와 같은 은밀하고 부당한 특혜를 기대해서는 안 된다”고 역설했다.



그는 “지금 이 모든 상황은 스스로 전직 대통령의 품격을 내버리고 반성 없이 온갖 법기술과 선동으로 사법질서를 우롱하고 있는 피고인(윤 전 대통령)이 자초한 것”이라고 덧붙였다.

