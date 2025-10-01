최종 순위·개인 타이틀… 끝까지 ‘살얼음판’

2025 프로야구는 역사에 어떻게 기록될까. 이전과 비교해 ‘역대급’ 시즌으로 기억될 전망이다. 개인 타이틀부터 순위싸움까지 시즌 막판까지 흥미진진한 경쟁을 이어가고 있기 때문이다.

당장 정규시즌 최우수선수(MVP) 다툼부터 치열하다. 한화 에이스 코드 폰세와 삼성의 강타자 르윈 디아즈가 경합 중이다.

(왼쪽부터) 코디 폰세, 르윈 디아즈

폰세는 9월까지 다승(17승), 평균자책점(1.85), 승률(0.994) 등 투수 3개 부문 선두를 내달리는 가운데 탈삼진 자리 왕좌도 눈앞이다. 30일까지 245개의 삼진을 잡은 드루 앤더슨(SSG)에게 3개 차로 뒤지고 있었지만 1일 인천에서 열린 SSG전에 선발 등판해 10개의 삼진을 잡아 252개로 뒤집기에 성공했다. 이렇게 폰세가 다승·평균자책점·탈삼진 3관왕을 일컫는 투수 트리플 크라운과 함께 4관왕이 유력해져 MVP 경쟁에서 유리한 고지를 선점했다.

하지만 디아즈가 올 시즌 이룬 성과도 만만치 않다. 지난달 30일 마지막 대구 홈 경기에서 시즌 50호 홈런을 쏘아 올리며 1999년 이승엽(54개), 2003년 이승엽(56개), 심정수(53개), 2014년 박병호(52개), 2015년 박병호(53개)에 이어 KBO리그 6번째이자 외국인 선수로는 처음으로 50개의 아치를 그린 선수가 됐다. 이미 역대 한 시즌 최다 타점 기록이었던 2015년 박병호의 146타점을 넘어섰던 디아즈는 타점을 156개로 늘려 역대 최초로 한 시즌 50홈런-150타점 동시 달성이라는 이정표를 세웠다. 기록의 가치로서 폰세에 뒤질 것이 전혀 없다는 평가다.

최고 샛별에게 주는 신인상 부문도 올 시즌 역대급으로 치열했다. 깜짝 등장한 2명의 중고 신인들이 펼친 활약이 특히나 눈부셨다.

먼저 회자되는 이름이 KT 안현민이다. 지난해 말 현역병으로 군복무를 마치고 돌아온 안현민은 올해 장타력과 선구안을 겸비한 타격을 선보이며 KT의 중심타자로 우뚝 섰다. 30일 기준 타율 0.327(3위), 출루율 0.444(1위), 장타율 0.566(3위) 등의 수치가 이를 보여준다. 특히 대체선수대비 승리기여도(WAR)가 7.00으로 KBO 야수들 가운데 전체 1위를 내달릴 만큼 팀에 대한 공헌도가 높다. 이강철 KT 감독이 “안현민이 없었으면 5강 싸움이 쉽지 않았다”고 말할 정도다.

상무에서 군 복무를 마치고 돌아와 올해 LG의 5선발로 맹활약한 송승기 역시 신인답지 않은 성적을 거두며 신인왕 경쟁에 불을 지피고 있다. 올 시즌 28경기에 나와 11승6패 평균자책점 3.50을 기록했다.

신인 자격으로 풀타임 선발 투수 자리를 지켰을 뿐 아니라 두 자릿수 승리를 챙긴 것만으로도 예년 같으면 당연히 신인상을 받겠거니 여겨졌지만 올해 안현민이라는 괴물 타자의 등장으로 투표 결과를 지켜봐야 할 처지가 됐다.

개인 타이틀보다 더욱 치열한 것은 팀 순위 경쟁이다. 특히 1위와 5위 다툼이 치열했다. 시즌이 끝나기 직전임에도 5강 진출팀 가운데 9월까지 순위가 결정된 구단은 3위 SSG와 4위 삼성밖에 없다. LG와 한화가 10월에 들어서야 1위가 가려질 수 있게 됐고 NC와 KT의 5위 다툼도 9월까지 오리무중이었다.

이렇게 손에 땀이 날 만큼 흥미로운 순위싸움은 팬들에게는 흥미진진한 볼거리지만 각 구단 관계자들에게는 피를 말리는 긴장의 연속이다.

특히 5위를 다투고 있는 NC와 KT는 5일 시작하는 와일드카드 결정전 선발 투수까지 고려하며 순위싸움을 펼쳐야 하기에 감독들의 머리가 복잡할 수밖에 없다.

여기에 전반기까지 3위를 내달리던 롯데가 후반기 12연패와 함께 추락하며 8년 연속 가을야구 진출에 실패하고 디펜딩 챔피언 KIA가 8위로 추락하는 이변을 낳은 것 또한 2025시즌 이야깃거리가 되기 충분했다.

이렇듯 역대급 시즌이 된 올해 프로야구는 흥행도 대박을 터뜨렸다. 삼성이 164만174명으로 최다 관중을 동원하는 등 7개 구단이 100만 관중이 넘겼다. 이런 인기 가도 속에 2025 프로야구는 한국 프로스포츠 사상 최초로 1200만 관중 시대를 열어젖혔다.

