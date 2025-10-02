민속놀이·명품 팝업… 쇼핑몰, 추석 이벤트 풍성

‘명절 기분을 내고 싶은데 도심에서 즐길 수 있는 행사가 없을까.’

쇼핑도 하고 놀이도 하고 스타필드 고양에서 진행 중인 ‘스낵샷 챌린지’ 체험존에서 모델이 미션에 참여하고 있다. 스타필드 제공

주요 백화점·쇼핑몰들이 진행하는 다양한 문화·할인행사와 팝업스토어가 추석 황금연휴 기간에 열린다. 한국 축제를 비롯한 ‘한복’, ‘전통놀이’ 등을 주제로 체험 행사와 ‘디즈니’, ‘산리오’ 등의 인기 캐릭터들이 등장하는 협업 행사 등이다.



서울 갤러리아 명품관은 독일 디자인 소품 브랜드 필리피 팝업을 12일까지 운영한다. 필리피는 1992년 독일 함부르크에서 시작한 브랜드로 실내 장식·생활 소품 등 다양한 인테리어 소품을 선보인다. 프랑스 가구·조명 브랜드 ‘쁘띠 프리튀르’ 팝업과 분청사기를 재해석한 도자 식기 브랜드 ‘가미크래프트’ 팝업도 26일까지 열린다. 수원 광교와 대전 타임월드에서는 ‘무신사 스탠다드 2025 추석 빅세일’ 행사가 9일까지 진행된다. 대전 타임월드에서는 글로벌 패션 브랜드 ‘코스(COS)’의 최대 50% 할인 판매 행사가 열린다.



롯데월드 아쿠아리움은 산리오캐릭터즈와 협업 이벤트를 30일까지 진행한다. 기념사진을 남길 수 있는 ‘한교동 라이브캐릭터 그리팅’은 26일까지 매주 주말과 공휴일(개천절 제외) 하루 세 차례 아쿠아리움 메인 수조에서 열린다. 5∼9일에 해당 아쿠아리움을 방문하면 한복을 입은 아쿠아리스트가 바다사자와 수달에게 추석 특식을 주는 모습을 볼 수 있다.



스타필드도 놀이와 문화, 쇼핑까지 풀코스로 즐길 수 있는 명절 프로그램을 선보인다. 고양점에서는 최근 사회 관계망서비스(SNS)에서 화제를 모은 ‘트릭샷(작은 물체를 던져 예상 밖의 경로로 목표 지점을 맞히는 놀이)’을 과자와 접목해 새롭게 재구성한 프로그램인 ‘스낵샷 챌린지’를 준비했다. 스타필드 코엑스몰은 한글날을 맞아 아름다운 우리말의 멋을 새롭게 느낄 수 있는 ‘한글 사랑 축제(8~10일)’를 마련했다. 고양(5~7일), 안성·수원(5~9일)에서는 명절 분위기를 가득 살린 전통놀이 체험존을 운영한다.



IFC몰은 12일까지 당일 제품 구매 고객 대상으로 경품 응모 이벤트를 진행한다. 당일 구매 영수증 기준 3만원당 경품 응모권 1매를 증정하며, 1인당 최대 3회까지 응모가 가능하다. 추첨을 통해 IFC몰 기프트카드 100만원권(1명) 등 다양한 경품을 제공한다. 오는 5일까지 코스메틱 페어도 진행한다. 샤넬·이솝·올리브영·러쉬 등 IFC몰 내 대표 코스메틱 브랜드가 참여한다.

