공공서비스 차질·소비심리 ‘꽁꽁’… 장기화 땐 경제 타격

도널드 트럼프 대통령의 집권 2기 첫해부터 미 연방정부의 일부 기능이 정지되는 ‘셧다운’ 사태를 맞은 것은 미 정치권에 만연한 극단적 양극화로 인한 예고된 수순이었다는 평가가 나온다. 미 의회조사국(CBO) 추산 약 75만명의 연방 공무원이 무급휴직 사태를 맞으면서 미국 전역에 혼란이 잇따르고 경제에 미칠 영향도 상당할 전망이다.

사진=AFP연합뉴스

연방정부가 셧다운이 되기 전날인 30일(현지시간)까지도 미 여야는 정쟁을 반복했다. 트럼프 대통령은 이번 사태를 민주당이 복지 예산인 ‘오바마 케어’ 보조금 지급과 예산안을 연계했기 때문이라고 주장했다. 오바마 케어 보조금 지급 종료는 트럼프 대통령의 이른바 ‘크고 아름다운 하나의 법안’, 즉 감세 법안에 따른 것이다. 트럼프 대통령은 앞서 29일엔 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 민주당의 척 슈머 원내대표가 불법 체류자에게 무상 의료 혜택을 주어 새 유권자를 얻을 것이라고 하는 인공지능(AI) 생성 추정 영상을 올렸는데 이는 슈머 원내대표와 민주당의 거센 반발을 부르기도 했다.



이번 사태는 내년 중간선거를 앞두고 양당이 모두 지지자들에게 ‘물러서는’ 모습을 보여줄 수 없는 상황을 반영한 것이라는 분석도 나온다. 폴리티코는 상원 민주당 일각에서 슈머 원내대표가 ‘양보할까 봐’ 우려하는 움직임이 있다고 전했다. 양측 대립으로 이번 사태가 언제까지 이어질지는 가늠하기 어렵다는 분석이다.



필수 인력들이 셧다운 해소 뒤 급여 소급 지급을 조건으로 업무를 계속한다고 하더라도 차질은 피할 수 없어 보인다. 한 예로 CNN은 항공교통 관제사의 경우 무급 근무를 하지만 2019년 1월 셧다운 당시 관제사 10명이 병가를 내고 업무를 중단하면서 뉴욕 라과디아 공항 등에서 항공편 운행이 일시 중단되고, 다른 공항의 항공편이 지연됐다고 지적했다.



다만 연방법원의 경우 각종 수수료 등의 예산을 통해 몇 주가량은 정상 기능을 유지할 수 있다. 연방우정청(USPS)은 연방정부의 일반 세금이 아닌 자체 수익으로 운영되는 구조여서 우편 업무를 평소대로 이어갈 것으로 보인다.

경제적 악영향도 피할 수 없다. 노동·상무부가 주관하는 주요 경제 지표 발표가 중단 혹은 지연되면 이를 참고하는 다른 경제주체들에도 영향을 줄 수 있다. 10월 연방준비제도(Fed·연준) 통화정책 판단에 변수로 작용할 것이라는 우려도 나온다.



앞서 2018년 12월 역대 최장기간인 35일간 미국 연방정부가 셧다운 되면서 110억달러(약 12조원) 경제손실이 발생했고, 이듬해 1분기 미국 경제성장률은 0.2%포인트 일시 하락했다. 당장 이날 셧다운 직전 금값은 사상 최고가를 갈아치웠다. 특히 이번엔 트럼프 대통령이 셧다운을 기회로 더 많은 해고를 예고하면서 이에 따른 소비 위축도 우려된다. 비영리기구인 미 책임연방예산위원회(CRFB)의 마크 골드윈 수석 부위원장은 “경제가 안정적일 때는 셧다운이 크게 문제 되지 않는다. 그러나 현재 상황에서는 그 영향이 더 클 수 있다”고 ABC방송에 말했다.



의회 일각에선 출구 전략을 찾고 있다. 폴리티코는 상원 공화당 일각에서 오바마 케어 보조금을 1년 연장하고 다음 해부터는 팬데믹(감염병 세계적 대유행) 이전 수준으로 세액공제를 되돌리는 절충안이 제안되고 있다고 전했다. 다만 이 절충안은 7주 임시예산안이 아닌 보다 큰 규모의 정부 예산안에 연계되는 것이어서 민주당이 받아들이기 쉽지 않아 보인다.

