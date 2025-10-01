새벽 시간대 아파트 화재, 80대 노모 구하려 뛰어든 아들만 사망

뉴시스

새벽 시간 아파트 화재로 40대 남성이 숨졌다.

그는 함께 살던 80대 노모를 구하려다 변을 당했다. 그의 어머니는 다행히 생명에는 지장 없는 것으로 전해졌다.

1일 경기 구리경찰 등에 따르면 불은 이날 새벽 4시 20분쯤 구리시의 한 15층짜리 복도식 아파트 14층에서 발생했다.

이 화재로 40대 남성 A씨가 집 베란다에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨져 치료 받았지만 끝내 숨졌다. 80대 어머니는 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 치료중이다.

당시 A씨는 복도로 나와 “불이야”라고 소리치며 같은 층 주민들에게 대피를 알린 것으로 알려졌다.

이후 거동이 불편한 어머니를 구하기 위해 다시 세대로 들어갔다가 베란다에서 심정지 상태로 발견된 것으로 경찰은 보고 있다.

이 불로 아파트 주민 100여 명이 대피하는 소동도 빚어졌지만 추가 인명피해는 발생하지 않았다.

경찰과 소방 당국은 이날 오전 현장 감식을 진행해 화재 원인을 조사할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지