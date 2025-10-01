김포시의회 연구단체 ‘FUNFUN한 축제 만들기’, 충북 영동 방문

경기 김포시의회 의원연구단체 ‘김포시 FUNFUN한 축제 만들기 연구모임’이 충청북도 영동 지역의 대표 축제 벤치마킹에 나섰다. 1일 시의회에 따르면 이번 모임은 지난달 25∼26일 ‘2025 영동세계국악엑스포’, ‘대한민국와인축제’, ‘영동난계국악축제’ 등 현장 연구를 진행했다.

일정에는 이희성 대표의원을 비롯해 유영숙·김현주 의원이 참여했다. 이벤트를 통한 지역자원 연계 방안과 경제 활성화 사례를 직접 살펴봤다. 특히 영동군의회 의장단 및 영동세계국악엑스포조직위원회 관계자들과 면담으로 심도 있는 의견을 나눴다.

의원들은 영동와인터널과 대한민국와인축제 현지를 둘러보며 관광객 유치 콘텐츠 구성, 지역경제 기여 효과 등을 점검했다. 특히 생산품의 직거래 활성화와 판매 촉진 사례는 행사를 통한 김포시 경제 활성화에도 시사점을 제공했다는 평이다.

이희성 의원은 “시민들이 즐기고 공감할 수 있는 김포형 축제를 기획하기 위해 타 지역 사례를 확인한 알찬 시간이었다”며 “의회 차원에서 실효성 있는 정책 제안을 이어가겠다”고 말했다. ‘FUNFUN한 축제 만들기 연구모임’은 차별화된 축제 콘텐츠 개발과 정책 연구를 목표로 활동 중이다.

