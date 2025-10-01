‘’10월? 11월?’ 기후변화로 늦어지는 단풍 절정 시기, 안 놓치려면…“이거 보세요”

기후변화로 점차 늦어지는 단풍 절정 시기. 언제 ‘단풍 소풍’을 떠나야 할 지 고민이 크다면 이 지도를 보라.

산림청은 우리나라 주요 산림의 단풍 절정 시기를 담은 ‘2025년 산림단풍 예측지도’를 1일 발표했다.

단풍나무류 절정 시기 예측지도. 산림청 제공

올해 단풍은 지역과 수종에 따라 다소 차이가 있으나 대체로 10월 하순부터 11월 초에 절정을 맞을 것으로 보인다.

수종별 평균 절정 시기는 △은행나무(10월 28일) △참나무류(10월 31일) △단풍나무류(11월 1일)로 나타났다.

단풍나무류의 단풍 시기는 강원 설악산에서 10월 25일쯤 시작해 속리산(10월 27일), 가야산(11월 11일), 내장산(11월 6일) 순으로 절정에 이를 것으로 예측된다.

이번 예측은 국립수목원과 전국 권역별 공립수목원 9개소, 국립산림과학원이 협력해 수집한 생물계절 장기 관측자료와 산악기상정보를 활용해 산출했다. 단풍 절정 기준은 각 수종의 단풍이 50% 이상 물들었을 때를 기준으로 했다.

분석 결과를 보면 단풍 절정 시기는 최근 10년 대비 약 4∼5.2일 늦어졌고, 수종별로는 단풍나무류 0.43일, 참나무류 0.52일, 은행나무가 0.50일씩 매년 늦어지는 것으로 나타났다.

신현탁 국립수목원 산림생물보전연구과장은 “식물계절 장기 관측은 기후변화 영향을 이해하는 데 중요한 역할을 한다”며 “변화 양상을 과학적으로 분석해 단풍 예측지도의 정밀도를 높이고 신뢰성 있는 정보를 제공할 수 있도록 연구와 모니터링을 강화하겠다”고 말했다.

