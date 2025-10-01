내란특검 “‘계엄 해제 표결 방해’ 국민의힘 의원 2명 이상 조사”

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 1일 국민의힘의 계엄 해제 결의 표결 방해 의혹과 관련해 현직 의원 2명 이상을 조사했다고 밝혔다.

박지영 특별검사보는 이날 정례 브리핑에서 “국민의힘 의원 중에서도 공개하지 못한 분들도 조사하기도 했다”며 “현직 의원 2명 이상이며, 서울고검 내 사무실에서 조사했다”고 밝혔다.

서울 여의도 국민의힘 당사 앞에서 경찰이 출입을 통제하고 있는 모습. 연합뉴스

다만 참고인인지 피고인인지 신분에 대해선 “수사상 확인이 어렵다. 군사기밀은 아니지만 약간 어려움이 있다”라며 말을 아꼈다. 그러면서도 박 특검보는 “표결에 참여하지 않은 모든 사람들에 대한 고발장이 접수돼 모든 국민의힘 의원들은 피고발된 상태”라고 설명했다.

이는 앞서 조사받은 현직 의원들 외에, 국민의힘 의원 2명 이상에 대해서도 조사가 추가로 진행됐다는 의미로 해석된다. 앞서 특검은 김예지을 참고인 신분으로 소환조사했고, 한동훈 전 대표와 김태호·김희정·서범수 의원는 소환 요구에 불응해 법원에 공판 전 증인신문을 청구했다. 그러나 한 전 대표 등은 증인신문에 출석하지 않아 신문 기일이 재지정된 상태다.

이어 박 특검보는 “다양한 방식으로 국민의힘 관계자들에 대해 조사를 진행하겠다”며 “이렇게 하다간 진상규명에 차질이 빚어지지 않을까 우려하시는 분들도 있는데, 우려하는 바 없도록 수사하고 있다”고 말했다.

특검은 계엄 당시 국민의힘 지도부가 국회 계엄 해제 요구 결의안 표결을 방해했는지 여부를 수사 중이다. 추경호 당시 원내대표가 계엄 선포 직후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 여의도 당사에서 국회 예산결산특별위원회 회의장으로 정정했다가 다시 당사로 바꿨다는 게 의혹의 핵심이다.

한편 특검은 이날 계엄 당시 서울구치소 수용공간 확보를 시도했다는 의혹을 받는 신용해 전 법무부 교정본부장을 피의자 신분으로 전환해 오전 10시부터 조사 중이다. 다만 구체적인 혐의에 대해서는 밝히지 않았다.

