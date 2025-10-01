올해의 차 렉서스 ES 300h 선정, 가성비 만족도서도 1위…토요타 RAV4 SUV 부문 1위

사진=한국토요타자동차 제공

한국토요타자동차는 자동차 리서치 전문기관 컨슈머인사이트가 실시한 ‘2025 연례 자동차 기획조사’ 소비자체험평가에서 프리미엄 하이브리드 세단 렉서스 ES 300h가 ‘올해의 차’ 종합 1위, 토요타 크로스오버 SUV ‘RAV4’가 ‘SUV부문 1위’에 선정됐다고 1일 밝혔다.

특히 ES 300h는 만성비 부분 만족도에서도 1위를 나타내는 등 뛰어난 품질을 고객에게 인정받고 있다.

토요타자동차 관계자는 이날 세계일보에 “렉서스와 토요타가 오랜 시간 지켜온 품질 철학과 장인정신을 고객들에게 전달하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 앞으로도 고객의 기대를 넘어 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고자 한다”고 밝혔다.

이번 조사는 최근 1년 내 신차를 구입한 소비자를 대상으로 실제 사용 경험을 기반으로 실시되며, ▲제품만족도(TGR) ▲비용대비가치(VFM) ▲초기품질(TGW-i) 세 가지 항목을 평가한다.

평가에서 렉서스 ES 300h는 국산·수입 전 브랜드 가운데 최고 평가를 받으며 ‘2025 올해의 차’ 종합 1위를 차지했다.

지난 2020년부터 2023년까지 4년 연속 종합 1위를 기록한 데 이어 올해도 다시 1위에 오르며 우수한 상품 경쟁력을 입증했다. 2012년 국내 출시 이후 편안한 승차감, 뛰어난 연비와 하이브리드 파워트레인의 우수한 성능으로 프리미엄 세단 시장을 대표해 왔다.

토요타의 대표 SUV 모델 RAV4는 지난해에 이어 올해도 SUV 부문 1위를 차지하며 우수한 상품성을 입증했다.

하이브리드 기반의 정숙하고 부드러운 주행감, 넓은 실내 공간, 뛰어난 연비와 첨단 예방안전기술로 SUV 소비자가 원하는 핵심 가치를 충족시키는 모델로 평가받았다.

또 2023년에는 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델을 추가해 전동화 라인업을 확대하며 고객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하고 있다.

강대환 한국토요타자동차 부사장은 “렉서스 ES 300h와 토요타 RAV4가 나란히 최고의 평가를 받은 것은 고객께서 보내주신 신뢰와 성원 덕분”이라며, “앞으로도 고객 행복을 최우선 가치로 삼아 더 큰 만족과 감동을 드리겠다”고 말했다.

한편 한국토요타자동차는 토요타와 렉서스가 판매 서비스 만족도(SSI)와 AS 만족도(CSI) 부문에서 나란히 1·2위를 차지한 것을 기념해 10월 한달 간 특별 서비스 캠페인을 실시한다.

이번 캠페인에는 보험 수리 고객 대상 운전자 자기부담금50%(최대 25만원) 비용 지원, 전 차종에 긴급출동 및 견인 서비스 최대 50km까지 제공, 소모품 교체 패키지 구입 시 사은품 증정 등이 포함되며, 자세한 내용은 전국 토요타· 렉서스 공식 서비스센터에서 확인할 수 있다.

