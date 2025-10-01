보험사 품은 우리금융… 7개 계열사 모여 특별 프로모션

우리금융은 동양생명과 ABL생명을 그룹의 새 가족으로 맞이하며 종합금융그룹 체제를 완성한 것을 기념해 10월13일부터 31일까지 그룹 공동 고객 감사 이벤트 ‘우리금융 다함께 페스타’를 진행한다고 1일 밝혔다.

‘우리금융 다함께 페스타’는 금융의 사회적 책임과 고객 상생 가치를 실천하는 대규모 그룹 차원의 캠페인으로, 은행·보험·카드·증권 등 7개 계열사가 32개 상품·서비스를 준비했다. 이번 이벤트는 종합금융그룹으로 도약한 성과를 고객과 사회에 환원한다는 취지로 기획됐으며, 특히 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자에게 실질적인 도움이 되는 지원책을 제공하는 데 중점을 두었다.

먼저 우리은행은 행사 기간 ‘우리 사장님 대출’을 신규로 받는 소상공인 고객에게 최초 1개월분 이자를 최대 100만원까지 캐시백 해주는 특별 금융 혜택을 제공한다. 이를 통해 소상공인의 초기 금융 부담을 덜고 안정적인 사업 운영을 돕는다.

우리카드는 지역경제 활성화를 위해 이벤트에 응모한 고객이 전통시장 및 소상공인 매장에서 우리카드로 결제하면 추첨을 통해 일정 금액을 캐시백 해준다. 더불어 우리금융 캐피탈은 상용차를 구입하는 소상공인 고객에게 전손보험을 무상으로 제공해 든든한 안전망을 제공한다.

특히, 그룹 시너지를 기반으로 고객이 7개 계열사의 총 32개 상품과 서비스를 경험할 수 있도록 기획했다. △은행 (특판적금) △보험 (특판 미니보험) △카드 (캐시백 이벤트) △증권 (주식계좌 개설 이벤트) 등이 포함되어 차별화된 혜택을 제공한다.

우리WON뱅킹 앱의 이벤트 페이지에서도 다양한 사은 이벤트가 진행될 예정이다.

우리금융 관계자는 “이번 통합 프로모션은 그룹 차원에서 고객 중심의 차별화된 가치를 제공하고 금융의 사회적 책임 실천을 위한 전략적 시도”라며 “앞으로도 정기적인 그룹 공동 이벤트 운영을 통해 종합금융그룹으로서의 위상을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 우리금융은 지난달 29일 임종룡 회장이 직접 나서 ‘우리금융 미래동반성장 프로젝트 최고경영자(CEO) 합동 브리핑’을 개최하고, 향후 5년간 총 80조원을 생산적 금융(73조원), 포용금융(7조원)에 투입해 생산적 금융전환과 포용금융 확대에 나선다고 밝혔다.

