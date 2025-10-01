혼다, 10월 바이크·어코드 프로모션 진행

사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 어코드 하이브리드 및 어코드 터보 대상 구매 혜택을 강화한 10월 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다.

또 투어 지원금 혜택을 강화한 모터사이클 구매 프로모션도 함께 진행한다.

먼저 10월 한달 간 어코드 하이브리드 및 어코드 터보 구매 시 유류비 지원 또는 최대 60개월 제휴금융 저금리 할부 혜택 중 선택이 가능하다.

어코드 하이브리드는 유류비 200만 원, 어코드 터보는 유류비 150만 원까지 지원된다.

재구매 고객에게는 혼다 신차/중고차 구매 여부와 무관하게 전 차종 100만원 할인 혜택을 제공하며, 10월 내 구매 고객 전원에 혼다 스페셜 기프트도 함께 증정한다.

바이크는 총 13개 모델을 대상으로 진행된다. 2025년식 레블1100 MT, 레블1100 DCT, 레블1100 SE, CBR500R, 레블500, NT1100, CL500, CB1000 호넷 SP는 24개월 제휴금융 무이자 할부 또는 할인 혜택 중 선택 가능하다.

할인 혜택은 최소 60만 원부터 최대 140만 원까지 모델 별로 상이하다.

이 중 장거리 투어에 안성맞춤인 2025년식 NT1100, 레블1100 MT, 레블1100 DCT 구매 고객의 경우 60만 원 상당의 투어 지원금을 받을 수 있으며, 아이코닉한 스타일링의 캐주얼 스크램블러 CL500 구매 시에는 60만 원 상당의 의류 및 용품 구매 지원금이 제공된다.

이외에도 2025년식 CRF300L은 10개월 제휴금융 무이자 할부 또는 32만 원 할인 혜택 중 선택 가능하며, 2025년식 NX500 구매 시 의류 및 용품 구매 지원금 100만 원을 제공한다.

2024년식 CB650R MT, CBR650R MT는 소비자가 100만 원 할인이 적용된다. 또한 혼다의 레이싱 DNA를 경험할 수 있는 슈퍼 스포츠 모터사이클 CBR600RR 구매 고객에는 순정 리어 캐노피 및 휠 스티커를 증정한다.

125cc 이하 혼다의 스몰 펀 모델 대상으로 진행하는 스마트 커뮤터 모델 프로모션도 함께 진행된다.

2025년식 슈퍼커브 구매 시 10개월 제휴금융 무이자 할부 또는 10만 원 할인 혜택 중 선택 가능하고, MSX 그롬, 몽키125, CT125는 2023/2024년식 모델에 한해 의류 및 용품 구매 비용 50만 원을 지원한다.

한편 10월 프로모션의 세부 내용은 혼다 온라인 플랫폼 또는 가까운 혼다 공식 딜러, 혼다 모빌리티 카페 더 고의 큐레이터를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지