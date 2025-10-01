제네시스, 리스·렌트 상품 출시

사진=제네시스 제공

제네시스가 합리적인 월 납입금, 차별화된 부가 서비스가 특징인 ‘제네시스 파이낸스 리스·렌트’ 상품을 국내 시장에 처음 출시한다고 1일(수) 밝혔다.

제네시스는 보다 많은 고객이 제네시스의 차별화된 상품성과 서비스를 경험할 수 있도록 기존에 없던 제네시스 공식 리스·렌트 상품을 최초로 선보였다.

이번 제네시스 파이낸스를 이용할 경우 고객은 플래그십 세단 G90를 ▲리스 월 납입금 최저 136만원부터의 가격으로 이용할 수 있다.

이는 기존 현대캐피탈 리스 상품의 월 납입금 167만원 대비 월 31만원이 낮은 것이다. 총 납입료로 환산하면 1,850만원의 혜택을 누릴 수 있다.

G90 렌트의 경우 월 납입금 최저 148만원부터의 금액으로 차량을 탈 수 있다.

이와 함께 대표 차종인 G80(차량가격 5,990만원)는 ▲리스 월 79만원부터 ▲렌트 월 94만원부터, GV80(차량가격 6,945만원)는 ▲리스 월 83만원부터 ▲렌트 월 94만원부터, GV70(차량가격 5,380만원)는 리스 월 66만원부터 ▲렌트 월 76만원부터 이용 가능하다. (※이용기간 60개월, 약정 주행거리 20,000km 기준)

제네시스는 합리적인 월 납입금과 더불어 제네시스 파이낸스 리스·렌트 고객을 위한 특화 서비스 5가지를 제공한다는 계획이다.

제네시스 관계자는 “구입 부담을 완화하는 동시에 특화 부가 서비스를 두루 갖춘 제네시스 리스·렌트 금융상품을 국내 처음으로 출시한다”라며 “‘제네시스 파이낸스’를 통해 보다 많은 고객이 제네시스의 차별화된 상품과 서비스를 경험할 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

