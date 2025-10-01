롯데렌터카, 한국산업의 고객만족도(KCSI) 10년 연속 1위 선정

30일 서울 중구 소재 호텔신라에서 열린 2025년 한국산업의 고객만족도 인증패 수여식에서 최진환 롯데렌탈 대표이사(오른쪽)와 한수희 KMAC 대표이사가 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=롯데렌탈 제공

롯데렌탈(대표이사 사장 최진환)의 대한민국 No.1 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 2025년 한국산업의 고객만족도(Korean Customer Satisfaction Index∙KCSI) 렌터카 부문에서 10년 연속 1위를 달성했다.

1일 롯데렌탈에 따르면 올해 롯데렌터카는 종합 점수 87.8점을 기록하며 10년 연속 1위를 지켰다. 3가지 평가 항목 모두 산업 전체 평균 및 경쟁사보다 높은 점수를 받았다.

롯데렌탈은 개인∙개인사업자 대상 신차 장기렌터카 서비스인 ‘롯데렌터카 Mycar(마이카)’ 고객을 대상으로 주유·세차 혜택을 확대했다.

마이카 멤버십은 롯데렌터카 개인 및 개인사업자 장기렌터카 이용 고객을 대상으로 제공하는 전용 멤버십 서비스다.

업계 최초로 캐롯손해보험 운전자보험을 계약 기간 중 최대 1년간 무상 지원하는게 특징이다.

추석을 앞두고 장기렌터카 마이카(Mycar) 고객이 1일 단위로 운전자를 확대할 수 있는 ‘마이카 원데이 누구나 운전’ 서비스도 출시했다.

다른 사람이 단기간 차량을 운전해야 할 때 월 대여료 인상 없이 일 단위로 가입할 수 있는 서비스로, 신청한 뒤 2시간 후부터 보장이 적용된다.

차종과 상관없이 1일 6,900원, 7일 24,900원에 서비스를 이용할 수 있으며 추석 명절 등 장거리 이동을 할 때 유용하다.

롯데렌탈 최진환 대표이사는 “10년 연속 KCSI 1위의 영예는 언제나 고객의 기대를 기준으로 더 나은 서비스를 고민해왔던 노력이 반영된 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 임직원과 함께 고객 만족도와 브랜드 가치를 제고하는데 힘쓰겠다”고 전했다.

한편 KCSI는 한국 산업의 산업별 상품과 서비스에 대한 고객들의 만족 정도를 나타내는 지수다. 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 소비자의 실제 구매·이용 경험을 기반으로 ▲전반적 만족도 ▲평가 요소별 만족도 ▲재구입(이용) 의향을 종합해 지수를 산출한다.

이번 조사는 서울, 수도권, 6대 광역시에 거주하는 만 18세 이상 65세 미만의 소비자 1만1640명을 대상으로 진행됐다.

