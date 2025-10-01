서흥원 양구군수 "수입천댐 중단 환영, 군민 목소리 최우선 반영 노력"

서흥원 양구군수가 정부의 수입천댐 건설 계획 중단에 대해 환영한다는 뜻을 밝혔다.

서 군수는 1일 "양구군민의 단결된 의지와 지속적인 대응이 있었기에 이번 결정을 이끌어낼 수 있었다”고 말했다. 이어 그는 "수입천댐 건설 계획 중단은 양구군민의 생존권을 지켜낸 뜻깊은 결과로, 다시는 유사한 계획이 추진되는 일이 없기를 바란다”고 강조했다.

서흥원 양구군수. 양구군 제공

그러면서 “앞으로도 군민의 목소리를 최우선으로 반영하고, 환경과 생태, 주민의 삶의 터전을 지켜내기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

지난해 7월30일 환경부가 양구 수입천댐을 포함한 기후대응댐 후보지 14곳을 발표한 이후 양구군과 군민은 건설 계획에 대한 강한 반대 의지를 지속적으로 표명해왔다.

발표 당일 서 군수는 곧바로 국회를 방문해 항의의 뜻을 전달했다. 이어 지역 주민과 각계 인사들이 참여한 ‘양구군 수입천댐 건설 반대 추진위원회’가 지난해 8월9일 출범하면서 지역사회 전반으로 반대 움직임이 확산됐다.

특히 지난해 8월12일에는 강원도청 앞에서 150여명 군민이 참여한 항의 시위를 진행했다. 9월9일에는 양구종합운동장에서 ‘수입천댐 건설 반대 양구군민 궐기대회’를 열어 2000여명이 참여한 가운데 삭발식까지 진행, 강력한 반대 의지를 표명했다.

10월에는 1만4454명 군민이 서명에 동참한 ‘수입천댐 건설 반대 서명부’를 환경부와 대통령실에 공식 전달함으로써 군민의 단합된 뜻을 명확히 했다.

새 정부 출범 이후 당시 김성환 환경부 장관 내정자가 ‘기후대응댐 계획 전면 재검토’ 입장을 밝히면서 사업 추진에 변화의 기류가 형성됐으나 양구군과 군민은 단순한 재검토나 유보가 아닌 ‘완전한 백지화’가 이뤄져야 한다는 입장을 지속적으로 강조해왔다.

양구군은 이번 환경부의 건설 계획 중단 발표는 이러한 군민의 단결된 목소리가 반영된 결과라는 점에서 더욱 의미가 크다고 평가했다.

