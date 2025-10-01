‘혐중’ 부정선거 음모론에 민주당 김병기 “위험한 외국인 혐오”

더불어민주당 김병기 원내대표가 중국인 단체 관광객 무비자 입국 반대 주장에 대해 “특정 국가의 국민을 겨냥하는 위험한 외국인 혐오”라고 밝혔다. 최근 극우 유튜버를 중심으로 ‘국가정보자원관리원 화재는 부정선거 데이터 삭제를 위한 중국의 작전’이라는 등의 근거 없는 음모론이 퍼지자, 여당이 경각심을 촉구하고 나선 것이다.

김 원내대표는 1일 국회에서 열린 정책조정회의에서 “중국인 단체 관광객의 무비자 입국을 막아야 한다는 터무니없는 주장이 제기되고 있다”며 이같이 말했다. 김 원내대표는 “국가정보자원 관련 화재를 억지로 끌어다 붙이며 국민 불안을 선동하고 있다”며 “전산망 문제와 출입국 심사는 전혀 별개의 문제”라고 일축했다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 1일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 26일 대전 유성구 화암동 국정자원 5층 전산실에서 리튬이온배터리 폭발로 불이 나 정부가 수습에 총력을 쏟고 있다. 이 가운데 온라인상에는 “화재피해 시스템 중국 클라우드로 이전”, “중국 무비자 입국과 겹친 게 우연인가” 등의 ‘혐중’ 정서에 기반한 근거 없는 음모론이 퍼져 나갔다. 국민의힘 일부 지도부는 이에 앞장서 혐중 정서에 올라타는 모습을 보이기도 했다. 국민의힘 김민수 최고위원은 지난 29일 “무비자 입국 중국인들의 범죄행위·전염병 확산에 국민들이 유의해야 한다”고 주장했다.

김 원내대표는 “민주당은 혐오와 불안을 조장하는 정치를 단호히 반대한다”며 “지금 시급한 건 내수 살리기와 관광 산업 회복”이라고 강조했다. 그는 이어 “부산과 대구를 포함한 전국 곳곳에서 수개월 전부터 중국 단체 관광객 특수를 위해 철저히 준비해 왔다”며 “이런 상황에서 혐오와 불안 조장은 지역의 노력을 짓밟고 경제와 국익을 정면으로 해친다”고 지적했다. 김 원내대표는 “우리가 외국인을 혐오하면 외국에 나갔을 때 그들로부터 혐오를 받게 된다는 사실을 잊지 말라”고도 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지