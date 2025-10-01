차영수 전남도의원, 민주당 정책위원회 부의장 임명

차영수 전남도의회 의원(더불어민주당·강진1)이 더불어민주당 최고위원회로부터 중앙당 싱크탱크인 정책위원회 부의장에 임명됐다.

차영수 전남도의원. 전남도의회 제공

더불어민주당 정책위원회는 민주당의 주요 정책을 개발, 수립하고 입법 활동을 지원하는 중앙당 핵심 기구다. 정책 개발 및 심의, 정부 정책에 대한 검토·대안 제시, 당 강령 및 기본정책 실현에 필요한 사항의 조사·연구·심의, 국회 의안 심의, 정책 홍보 등의 역할을 수행한다.

차 의원은 이번 임명에 대해 “더불어민주당의 정책 비전 수립과 추진 과정에서 중요한 역할을 맡게 되어 무거운 책임감을 느낀다”며 “더불어민주당 정책위원회 부의장으로서 지역과 중앙을 잇는 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

특히 차 의원은 “전남 지역 현안과 도민 삶의 질 향상을 위해 농어촌 소멸 위기 대응, 지방 균형발전 정책, 청년·노인 복지 강화, 지역경제 활성화 과제 등을 중앙당 정책과 유기적으로 연결해 나갈 계획이다”고 강조했다.

