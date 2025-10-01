김옥빈, 11월 16일 비연예인 연인과 결혼

사진=고스트 스튜디오 제

배우 김옥빈(38)이 결혼 소식을 전했다.

1일 소속사 고스트 스튜디오는 “김옥빈이 오는 11월 16일 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺는다. 예비 신랑은 비연예인으로 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정”이라고 밝혔다.

이어 “비연예인인 예비 신랑과 양가 가족을 배려하여 구체적인 장소 및 시간 등 결혼식과 관련된 세부 사항에 대해 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다”고 말했다.

그러면서 “새로운 인생의 출발을 앞둔 김옥빈 배우의 앞날에 따뜻한 축복 부탁드리며, 앞으로도 김옥빈 배우는 변함없이 배우로서 좋은 모습 보여드릴 것”이라고 덧붙였다.

한편 김옥빈은 2005년 영화 ‘여고괴담死-목소리’를 통해 데뷔했다. 드라마 ‘칼과 꽃’ ‘유나의 거리’ ‘아스달 연대기’ ‘연애대전’을 비롯해 영화 ‘다세포 소녀’ ‘박쥐’ ‘악녀’ 등에 출연했다.

<김옥빈 결혼 관련 소속사 공식입장 전문>

안녕하세요. 김옥빈 배우의 소속사 고스트 스튜디오 입니다. 김옥빈 배우를 향해 늘 큰 사랑과 응원을 보내주시는 모든 분들께 감사한 마음을 전하며, 기쁜 소식을 전해드리게 되었습니다. 김옥빈 배우가 오는 11월 16일 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺습니다. 예비 신랑은 비연예인으로 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정입니다. 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족을 배려하여 구체적인 장소 및 시간 등 결혼식과 관련된 세부 사항에 대해 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다. 새로운 인생의 출발을 앞둔 김옥빈 배우의 앞날에 따뜻한 축복 부탁드리며, 앞으로도 김옥빈 배우는 변함없이 배우로서 좋은 모습 보여드릴 것입니다. 감사합니다. 고스트 스튜디오 드림

