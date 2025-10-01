'11월 결혼' 이장우, 조혜원과 웨딩화보 공개…함박웃음 속 "저 장가간다"

배우 이장우 조혜원이 커플 사진을 공개했다

이장우는 9월 30일 인스타그램에 "여러분~ 저 장가갑니다! 결혼 전 마지막으로 시골 마을로 떠나, 강화도 어르신 그리고 많은 형과 누나들과 함께한 보물찾기 여정! '시골마을 이장우' 시즌 2, 오늘 밤 9시 MBC에서 처음 선보입니다! 기대해 주세요"라면서 사진을 올렸다.

사진 속 이장우는 연인 조혜원과 사진을 찍었다. 이장우는 검은 슈트, 조혜원은 하얀 드레스를 입고 있어 웨딩 촬영장에서 찍은 사진으로 보인다. 두 사람은 웃음을 크게 터뜨리며 행복을 만끽한 모습이다.

이장우는 조혜원과 지난 2023년 6월 열애를 인정하고 공개 열애를 해왔다. 두 사람은 오는 11월 23일 결혼식을 올릴 예정이다.

이들은 지난 2019년 3월 종영한 KBS 2TV 주말드라마 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺은 후 연인으로 발전했다. 방영 당시에는 교제하던 사이는 아니었으나, 이후 선후배 사이로 지내다 연인 사이가 됐다.

