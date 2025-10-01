“앞이 잘 안보이네” 출근길 안개 주의…일교차 10도 이상 [오늘날씨]

수요일인 1일 전국이 대체로 맑은 가운데 일교차는 10도 안팎으로 크게 벌어지는 곳이 있겠다. 오전까지 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼겠다.

지난달 26일 오전 서울 송파구 잠실에서 바라본 한강 일대에 물안개가 피어오르고 있다. 연합뉴스

기상청은 이날 오전 서울을 제외한 전국 내륙과 경기남부서해안, 강원산지, 충남서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다고 예보했다.

해안에 위치한 교량과 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠다. 차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해야겠다.

하늘 상태는 전국이 대체로 맑겠으나, 중부내륙은 오후 한때 구름이 많겠다. 늦은 오후에는 경기북부에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 24~29도를 오르내리겠다. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 크게 나타나는 곳이 있겠으니, 건강관리에 유의해야겠다.

주요 지역 오전 최저기온은 서울 17도, 인천 18도, 수원 15도, 춘천 14도, 강릉 18도, 청주 16도, 대전 15도, 전주 15도, 광주 15도, 대구 17도, 부산 19도, 제주 20도다.

낮 최고기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 25도, 청주 25도, 대전 25도, 전주 25도, 광주 25도, 대구 26도, 부산 27도, 제주 26도다.

미세먼지 농도는 ‘보통’~‘좋음’ 수준이다.

