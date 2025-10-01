“‘이것’ 몰랐으면 4억 날릴 뻔”…뭐길래?

올해 수도권 신도시 공공분양 청약 시장은 극명한 온도 차를 보였다.

공공분양의 경우 분양가 상한제로 기본적인 가격 경쟁력은 확보돼 있다. 게티이미지

일부 단지는 수만명이 몰리며 ‘로또 아파트’로 불렸지만, 같은 신도시 안에서도 입지와 교통 여건에 따라 경쟁률과 청약통장 납입금액 커트라인은 큰 차이를 보였다.

◆최고 경쟁률 단지, 하남 교산…249가구에 7만명 몰려

1일 업계에 따르면 올해 청약 경쟁률이 가장 높았던 단지는 경기도 하남 교산 ‘푸르지오 더 퍼스트’였다.

지난 3월 249세대 공급에 7만5300명이 지원해 수백대 1의 경쟁률을 기록했다.

이 단지는 사전청약 당첨자의 본청약 전환율이 84%에 달해 주목을 받았다.

전용 59㎡A 분양가는 5억7167만원으로 2021년 사전청약 당시보다 약 8500만원 올랐지만, 인근 시세(약 9억원) 대비 여전히 4억원 가까운 차익이 기대되는 ‘로또 단지’로 꼽혔다.

◆서울 가까운 부천대장, 88가구에 2만명 ‘운집’

뒤를 이은 곳은 부천대장 A8블록 공공분양이다. 88가구 공급에 2만617명이 지원했다.

이곳은 3기 신도시 중 서울과 가장 가까운 입지를 자랑한다. 대장홍대선을 이용하면 홍대입구역까지 20분 내 접근이 가능하다.

분양가 상한제가 적용돼 가격 경쟁력이 있었다. 대기업 입주 예정으로 자족 기능도 확보할 전망이다.

전문가들은 “직주근접성과 합리적인 분양가가 수요자들의 발길을 끌었다”고 평가한다.

가장 낮은 경쟁률을 보인 곳은 남양주 왕숙 A1블록이다. 139세대 공급에 9884명이 몰려 71대 1을 기록했다.

GTX-B노선, 지하철 9호선 연장, 경춘선 등 3개 철도망이 연결될 ‘트리플 역세권’이 예정돼 있지만, A1블록은 왕숙역과 떨어진 북쪽 입지라 상대적으로 인기가 낮았다는 분석이다.

◆납입금액 커트라인 1위는 ‘고양 창릉’

청약 당첨자들의 통장 납입금액(평균 커트라인)을 보면 가장 높은 곳은 고양 창릉 S-6블록(608만원)이었다.

이곳은 자유로·제2자유로 등 도로망과 지하철 3호선(원흥·삼송역), 경의중앙선(한국항공대역) 등 교통 인프라가 잘 갖춰져 있어 수요가 집중됐다.

하남 교산 푸르지오 더 퍼스트는 380만원으로 경쟁률 1위 단지답게 높은 수준을 기록했다.

◆‘젊은 부자의 도시’ 동탄, 의외로 낮은 문턱

삼성의 배후 주거지로 ‘젊은 부자의 도시’로 불린 동탄2신도시는 오히려 납입금액이 낮았다.

꿈의숲 자연앤 데시앙(152만원), 포레파크 자연앤 푸르지오(94만원)로 비교적 진입 장벽이 낮았던 것. 청약통장에 94만원만 있어도 동탄 아파트 분양이 가능했다는 얘기다.

비록 인근 ‘동탄 롯데캐슬’처럼 시세차익 11억원을 기록한 사례와는 거리가 있었다. 신규 분양 단지 역시 주변 시세보다 약 2억원 저렴해 여전히 ‘알짜’로 평가됐다.

수도권 공공분양 중 청약통장 납입금액 커트라인이 가장 낮았던 곳은 남양주 왕숙 A1블록(32만원)이었다. GTX 등 개발 호재에도 불구하고 입지 차이가 청약 성패를 가른 셈이다.

◆전문가들 “입지·교통·시세차익이 성패 가른다”

올해 수도권 공공분양 결과는 분명한 교훈을 남겼다. 단지별 청약 성패는 입지와 교통망, 분양가와 시세 차익에 의해 갈렸다.

수요자들은 교통망 완성도와 생활 인프라 접근성에 따라 선택을 달리한다. 게티이미지

동일 신도시 내에서도 역세권과 비역세권, 남측과 북측의 차이가 경쟁률과 커트라인에 그대로 반영됐다.

업계 한 관계자는 “공공분양의 경우 분양가 상한제로 기본적인 가격 경쟁력은 확보돼 있다”며 “결국 수요자들은 교통망 완성도와 생활 인프라 접근성에 따라 선택을 달리한다”고 분석했다.

