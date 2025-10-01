수원시 ‘인권행정’ 3년 연속 최우수상…인권 기본조례 성과

수원특례시가 경기도 인권행정 추진 우수 자치단체 평가에서 3년 연속 최우수상을 받았다.

30일 수원시에 따르면 이날 도청 다산홀에서 열린 제3회 경기도 인권행정 자치단체 평가 시상식에서 시는 이 같은 성과를 거뒀다.

수원시 관계자들이 30일 경기도청 다산홀에서 열린 제3회 경기도 인권행정 추진 우수 자치단체 평가에서 최우수상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 수원시 제공

시는 △인권행정 제도 구축 △인권침해 조사·구제 △인권영향평가 △인권실태조사 △인권교육 △인권 관련 행사 추진 등 전 분야에서 골고루 높은 점수를 얻었다.

‘수원시 인권 기본조례’를 근거로 인권담당관 조직을 운영하고 전문 인력을 배치해 안정적 행정 체계를 확립한 데 높은 점수가 매겨졌다.

아울러 시와 소속기관에서 발생한 인권침해 사안에 대해 상담·조사를 병행하며 개선 권고를 통해 피해 구제·재발 방지를 한 점이 좋은 점수를 받았다.

시는 현재 자치법규, 주요 정책, 투표소, 보행환경 등에 대해 인권 영향 평가를 시행해 정책 추진 과정에서 ‘인권’ 측면의 관점을 반영 중이다. 또 시와 협업 기관의 인권침해 실태조사, 시민 인권인식 조사를 정례적으로 시행해 정책 개선의 근거로 활용하고 있다.

모든 공직자를 대상으로 하는 인권교육 정례화와 수원시민인권학교도 운영하고 있다. 시민참여 인권 콘텐츠 공모전, 인권의 날 기념행사 등 다양한 시민참여 행사를 통해 안팎으로 인권의 중요성을 알리고 있다.

이재준 시장은 “3년 연속 최우수상은 시민과 함께 만든 성과”라며 “수원시는 시민과 가장 가까운 거리에서 인권을 챙기는 기초지자체 인권행정의 모델이 될 것”이라고 말했다.

