진종오 “與 인사, 김민석 밀어주려 종교단체 동원 정황”

입력 : 2025-10-01 06:00:00 수정 : 2025-09-30 22:58:31
박세준·이도형 기자

진종오, 기자회견서 녹취록 공개

“종교단체 3000명 입당·당비 대납”
2026년 ‘서울시장 경선’ 목적 추측
정청래, 윤리감찰단에 조사 지시
김경 시의원 “대납·조작 논의 안해
탈당 뒤 법적 대응 통해 진실규명”

더불어민주당 소속 시의원이 특정 종교단체 신도들을 무더기로 입당시킨 뒤 내년 지방선거에 관여하려 했다는 의혹이 제기됐다. 민주당은 당 차원의 진상조사에 나서기로 했다.

국민의힘 진종오 의원은 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “민주당 소속 서울시의원이 종교단체 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다”며 제보자와 시의원 등의 통화 녹취를 공개했다. 녹취록에는 신도 3000명을 민주당 당원으로 가입시키고, 시의원 측에서 책임 당원의 최소 당비에 해당하는 1인당 월 1000원씩 6개월간 1800만원을 대납하겠다는 내용이 담겼다.

국민의힘 진종오 의원이 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당의 특정종교단체 신도를 동원한 권리당원 조작 시도 의혹을 폭로하며 제보 통화 녹취를 공개하고 있다. 연합

진 의원은 “제보자가 시의원에게 3000명 명단의 용도를 묻자, (시의원은) 김민석 국무총리를 밀어달라고 노골적으로 얘기한다”고 주장했다. 구체적으로 어떤 경선인지 언급되진 않았지만, 김 총리의 출마설이 제기되는 민주당 서울시장 경선일 것이란 추측이 나온다.

민주당 정청래 대표는 진상조사를 지시했다. 당 공보국은 “정 대표는 진 의원의 기자회견과 관련해 윤리감찰단과 서울시당에 철저한 조사와 위법사항이 있을 경우 징계 조치하도록 지시했다”며 “시·도당에 8월 하달한 공문 ‘입당원서 처리지침 및 제출’과 관련, 위법사항이 있을 경우 공문(제재방안 공지)에 따라 엄중한 조치를 지시했다"고 전했다.

이와 관련 민주당 소속 김경 서울시의원은 오후 기자회견을 갖고 해당 녹취록은 지난 8월 사격연맹 장정희 부회장과의 면담 과정으로 장 부회장이 먼저 “선거 때 사람 모집 힘들지 않으냐, 내가 관리하는 회원이 3000명이다. 의원님 내년 선거에 도움을 줄 수 있다”고 이야기한 것이라고 주장했다. 그는 “저는 사격연맹 장정희 부회장에게 당원 가입 방법과 절차를 안내했을 뿐 이후 실제 사격연맹 장정희 부회장으로부터 단 한명의 당원명부도 받은 사실이 없다”며 “당비 대납과 경선 조작 논의는 없었다”고 말했다. 그는 “당에 누를 끼치지 않기 위해 탈당하여 법적 대응을 통해 진실을 반드시 밝히겠다”고 했다.


