美·이 ‘트럼프종전안’ 합의… 2년 ‘가자 전쟁’ 중대 기로

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 함께 ‘가자지구 평화구상’을 발표하고 팔레스타인 이슬람 무장정파 하마스가 이를 받아들이지 않으면 이스라엘을 전폭 지원하겠다고 밝혔다. 2년 넘게 이어진 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 전쟁에서 사실상 하마스에 ‘최후통첩’을 한 것이다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지 시간) 백악관 국빈 만찬장에서 공동 기자회견 후 악수하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 회담 후 가자지구 전쟁 종식 계획에 네타냐후 총리가 동의했으며, 하마스의 동의만 남았다고 밝혔다. 워싱턴=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 백악관에서 네타냐후 총리와 정상회담을 마친 뒤 진행한 공동 기자회견에서 20개 항목으로 구성된 평화구상에 양측이 잠정 합의했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “하마스가 수락하면 내 제안은 모든 인질들을 즉시 석방하되 72시간을 넘기지 않도록 하고 있다”며 “따라서 인질들은 돌아올 것이며, 이는 전쟁의 즉각적인 종식을 의미한다”고 강조했다.



트럼프 대통령 평화구상의 큰 틀은 가자지구에 국제 신탁통치기구를 두고 팔레스타인 자치정부와 명목상의 연결을 유지하며 아랍·이슬람 다국적 안보군이 배치되는 것이다. 하마스가 인질을 송환하면 이스라엘도 수감된 가자주민을 석방하며 무장 해제한 하마스 대원은 사면한다. 평화 구상엔 가자지구 재건 방안도 담겼다.



다만 이 제안을 받아들일 경우 하마스는 가자지구 통치에서 손을 떼야 한다. 트럼프 대통령은 “하마스는 무장해제될 것이고 가자지구는 비무장화될 것”이라고 말했다. 일각에선 이 같은 점 때문에 하마스가 제안을 받아들이는 것이 쉽지 않을 것이라는 분석이 제기된다.



트럼프 대통령은 “하마스가 이 합의를 거부할 가능성도 항상 있다”면서도 하마스가 합의하고 싶어한다고 알고 있다며 “(하마스로부터) 긍정적인 답변이 나올 것 같다”고 낙관했다. 이어 “만약 그렇지 않다면 네타냐후 당신은 당신이 해야 할 일을 하는 데 있어 더욱 전폭적인 지지를 받게 될 것”이라고 말했다. 하마스가 이 제안을 받아들이지 않으면 이스라엘의 강경책을 적극 지원하겠다는 뜻으로 해석된다. 이에 네타냐후 총리도 “가자지구 전쟁 종식을 위한 트럼프 대통령의 계획을 지지한다”고 화답했다.



폴리티코는 소식통을 인용해 중재국인 카타르와 이집트가 하마스 측에 이 같은 제안을 전달했다고 전했다. 다만 로이터통신에 따르면 하마스는 트럼프 대통령의 평화구상과 관련, “아직 문서를 못 받았다”며 신중한 입장을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지