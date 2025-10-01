LG이노텍, 미래 사업 ‘영토 확장’ 매진

LG이노텍이 라이다(LiDAR), 로봇 등 미래 육성사업의 매출 비중을 2030년까지 25% 이상 끌어올리기로 했다.



30일 LG이노텍에 따르면 문혁수(사진) 대표는 최근 사업장 현장경영에서 “미래 육성사업이 빠른 속도로 확장세를 이어가고 있다”며 이 같은 목표를 제시했다.

LG이노텍은 전체 매출의 80%가 스마트폰 카메라 모듈을 담당하는 광학솔루션 사업부에서 발생해 쏠림 현상 해결이 시급하다. 문 대표가 2023년 최고경영자(CEO) 취임 이후 전념한 분야도 바로 사업 다각화였고 결실을 맺고 있다.



LG이노텍은 최근 라이다 기술 선도 기업인 미국 아에바와 전략적 파트너십을 체결했다. 기존 차량 카메라만으로는 완전 자율주행 시대가 요구하는 ‘고도화된 센싱 기능 구현’에 한계가 있다고 판단해 라이다 사업화에 발 벗고 나선 것이다. 레이다(Radar)도 자율주행 센싱 솔루션 완성의 일환으로 라이다와 함께 육성하고 있다. LG이노텍은 이달 초 4D 이미징 레이더 전문기업인 스마트레이더시스템에 전략적 투자를 단행해 지분 4.9%를 확보했다.



로봇용 부품 사업도 성과를 거뒀다. 지난 5월 로보틱스 분야 세계 최고 기술력을 자랑하는 보스턴 다이내믹스와 부품 개발 협약을 체결하고 로봇의 눈에 해당하는 ‘비전 센싱 시스템’을 공동 개발하기로 했다.

