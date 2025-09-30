고준희, 지하철 증명사진 깜짝 "오 진짜 잘 나왔는데?"

사진=유튜브 채널 '고준희 GO' 캡처

배우 고준희가 지하철 증명사진에 만족감을 드러냈다.

29일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '고준희 얼굴로 보정 없는 셀프 사진을 찍는다면? 온갖 포토부스로 직접 유튜브 대문사진 바꾸기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 고준희는 채널 프로필 사진을 새로 찍기 위해 지하철역 내 무인 증명사진 부스를 비롯한 여러 포토부스를 방문했다.

그는 "지금은 화장품 광고 사진을 올려둔 상태인데, 이제는 조금 더 친근한 사진으로 바꿔보려 한다"고 설명했다.

처음 찾은 지하철 부스 앞에서 "여기서 찍어도 되는 거냐, 사진관에 가야 하는 거 아니냐"며 다소 의아해하던 고준희는 촬영 결과물에 만족감을 드러냈다.

사진=유튜브 채널 '고준희 GO' 캡처

그는 "오 이거 마음에 든다"며 제작진에게 지하철 증명 사진을 보여줬고, 제작진 역시 "무보정인데도 잘 나왔다"고 감탄했다.

고준희는 2001년 학생복 모델 선발 대회에서 금상을 수상하며 연예계에 데뷔했다.

대표작으로 영화 '인류멸망보고서'(2010), '결혼전야'(2013), 드라마 '여우야 뭐하니'(2006), '추적자 더 체이서'(2012), '그녀는 예뻤다'(2015) 등이 있다.

