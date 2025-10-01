최대 10일 추석 황금 연휴… 245만여명 인천공항 찾는다

올해 추석 연휴 기간 인천국제공항과 전국 14개 공항을 이용하는 여객이 526만명에 이를 것으로 예상된다. 연휴 기간 중 인천공항이 가장 붐비는 날은 10월3일이며 총 23만9000명이 이용할 것으로 보인다.



30일 인천국제공항공사에 따르면 10월 2일부터 12일까지 이어지는 추석 연휴 기간 동안 인천공항 총 이용객은 245만명, 하루 평균 이용객은 22만3000명일 것으로 전망했다. 이는 지난해 추석 연휴 대비 11.5% 늘어난 것이다. 출발 여객은 3일, 도착 여객은 12일이 가장 많을 것으로 보인다.

인천 영종도 제2여객터미널 인천국제공항 출국장 모습. 연합뉴스

김포공항 등 국내 14개 공항은 추석 연휴 기간 동안 항공기 1만5745편이 운항하고 281만명(국내선 206만명, 국제선 75만명)이 이용할 것으로 예상된다. 14개 공항 하루 평균 여객은 지난해 추석 연휴보다 8.4% 증가한 25만5000명으로 예상된다. 김포공항은 2일, 김해공항은 4일, 제주공항은 8일이 가장 붐빌 것으로 보인다.



공항당국은 추석 연휴 기간을 특별교통대책기간으로 지정하고 공항혼잡 등 여객불편이 없도록 특별대책을 시행한다. 인천공항은 출국 수속시간을 최소화하기 위해 제2여객터미널 1번 출국장에 엑스레이 검색장비를 확충하고 출국장을 기존 오전 6시에서 1시간 당겨 운영하는 등의 대책을 실시한다. 한국공항공사도 신분확인대와 보안검색대의 가동률을 높이고 국제선 체크인카운터를 평소보다 일찍 운영해 탑승수속 대기시간을 단축할 계획이다.



한편 전국공항노동자연대가 1일 오전 6시부터 무기한 전면 파업에 들어간다고 예고한 상태여서 추석 연휴 동안 공항 여객불편이 우려된다.

