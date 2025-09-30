경찰 “국정자원 화재 당일 작업자 비전문가 없어”… 배터리 열폭주 원인 집중 수사

경찰은 불이 난 리튬이온 배터리 열폭주 원인이 작업 중 과실 문제인지, 배터리 노후화로 인한 자체 문제인지 화재 원인 규명에 수사력을 모으고 있다.
지난 26일 화재 당일 작업자들은 경찰에 “전원을 차단하고 작업했다”고 진술했다. 경찰은 배터리 이전을 위한 분리작업 전 관련 전원은 차단한 것으로 보고 있다.
김재춘 대전청 강력계장은 “작업자들이 무정전 전원장치(UPS) 배터리를 분리하기 위해 관련 전원을 차단하고 작업을 시작한 건 맞다”면서 “시간대별 작업 과정은 조사 중”이라고 말했다.
경찰은 현재까지 관계자 조사 결과 ‘비전문가’는 없다고 했다. 중대본은 ‘전문기술사’가 작업했다고 발표했으나 경찰은 전기기사 등 자격증 소지 여부를 비롯, 관련 자업 경력 등도 조사 중이다.
당시 UPS 배터리 및 배터리 재배치 전기공사 작업엔 조달청 입찰로 들어온 대전지역 업체 1곳과 경기지역 업체 1곳 등 3개 업체 소속 8명이 투입됐다.
김 계장은 “작업자와 관계자 조사 결과 전기 작업을 한 작업자는 모두 관련 자격증이 있었고, 배터리 작업자도 현재까지 특이사항은 없다”며 “다만 자격증이 없어도 되는 작업이 있는데 이 부분은 계속 조사 중”이라고 말했다.
업계 일부에서는 배터리 전원을 차단한 뒤 전선을 빼는 작업을 해야 하는데, 전원을 차단하지 않고 전선을 뺐다가 전기 단락(쇼트)이 생긴 것 아니냐는 주장을 제기하고 있다.
배터리 업계는 배터리 자체의 문제는 아니라는 데에 무게를 싣고 있다.
경찰은 지난 27일부터 화재 당시 전산실 작업자와 관계자 등 12명을 조사했다.
경찰은 이날 4차 현장 정밀감식에서 화재가 난 5층 전산실을 3D스캐너로 입체 촬영하는 등 현장을 면밀히 살폈다. 안정화 작업 중이었던 나머지 배터리 3개도 잔류전기가 확인되지 않아 국립과학수사연구원에 보냈다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지