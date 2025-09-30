[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 01일 (수요일)

쥐

96년생 한번 내비친 의사를 번복하지 마라.

84년생 작은 것이 소중하다는 사실을 깨달아라.

72년생 장래를 보고 좀 어렵더라도 변화해 보라.

60년생 명예보다는 가까이 있는 사람을 선택하라.

48년생 곤경에서 벗어나는 운이 따른다.

36년생 인연관계에 부딪힘이 있어 곤혹스럽다.

소

97년생 외부적인 영향으로 인한 변화는 이롭지 않다.

85년생 크고 작은 것에 연연하지 말고 먼저 취하라.

73년생 자신 이외에는 믿을 것이 없으니 딱하다.

61년생 현실에서 벗어나고 싶지만 때가 아니다.

49년생 아직 일에 보따리를 쉽게 풀어놓지 마라.

37년생 불안하지만 결과는 좋으니 걱정하지 말 것.

범

98년생 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다.

86년생 우환이 생기며 당장 해결될 일 아니다.

74년생 대인관계에서 위축될 필요 없다.

62년생 눈에 뻔히 보이지만 가질 수 없는 운.

50년생 쉽게 흔들리지 말고 초지일관해야 함.

38년생 처방전 이외 취급은 절대 삼가라.

토끼

99년생 다른 사람의 기술을 내것으로 만들어라.

87년생 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다.

75년생 두 가지 문제를 한꺼번에 처리하라.

63년생 정면승부로 자신의 이미지를 알려라.

51년생 협력할 일이 있으면 적극 나서보라.

39년생 늦다고 생각할 때가 이르다는 옛 속담이다.

용

00년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라.

88년생 함께 하는 사람들과의 마찰은 피하라.

76년생 최대의 효과는 절대적인 집중력에 달렸다.

64년생 밖에서 인정받고 안에서 사랑받을 좋을 운.

52년생 소홀했던 것들이 중요한 일임을 깨달을 운.

40년생 친구로 인하여 즐거운 한주가 되겠다.

28년생 드러나지 않은 것을 갈고 닦아라.

뱀

01년생 지장을 초래하는 취미생활은 해악이다.

89년생 막연한 추측만으로 결과를 바라지 마라.

77년생 자신의 가치를 최대한 높이도록 노력하라.

65년생 호사다마의 운으로 좋고 나쁨이 심하다.

53년생 이유 없이 몸이 무겁고 기분이 다운된다.

41년생 간단명료히 하라. 길어지면 손해 본다.

29년생 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라.

말

02년생 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다.

90년생 자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라.

78년생 냉정하고 이성적인 판단이 요구되는 시기.

66년생 주변 상황에 너무 민감하게 대처하지 마라.

54년생 거르지 않은 언행으로 구설 오른다.

42년생 오래 전해 내려오는 방식을 택하라.

30년생 불투명한 일은 과감히 정리하라.

양

03년생 공적인 자리에서 심각한 이야기는 삼가라.

91년생 노력한 것보다 많은 것을 바라지 마라.

79년생 부단한 노력 없이는 행운을 바랄 수 없다.

67년생 타이밍 놓치기 십상. 역발상도 좋은 방법.

55년생 들어온 것 이상 나갈 운으로 주의하라.

43년생 기도와 참회로 마음 다스릴 것.

31년생 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다.

원숭이

04년생 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다.

92년생 기사회생이란 말이 실감나는 날이다.

80년생 경쟁자에 밀리는 형상으로 마음을 비워라.

68년생 벗어나지 마라. 궤도이탈은 불행이다.

56년생 금전 관련하여 면밀히 검토하라.

44년생 기복이 심한 편치 않은 한 주다.

32년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다.

닭

05년생 공존할 수 있는 방법은 즉시 실천해라.

93년생 짚고 넘어갈 일과 아닌 일을 구분하라.

81년생 어렵더라도 자신 본연의 모습을 유지하라.

69년생 가족의 화목을 돈독히 다지는 시기다.

57년생 손재수 오니 시건장치 철저히 하라.

45년생 문제를 그냥 방치하면 뒤에 후회한다.

33년생 잠시 기다린다고 손해보지 않는다.

개

06년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하라.

94년생 쉽게 접근하기 힘든 것은 때를 기다려라.

82년생 사소한 정보다는 대세를 따르라.

70년생 두 가지를 얻을 수 있는 운이다.

58년생 기회 있을 때 실리를 챙겨둘 것

46년생 불로소득이 따를 운. 일신이 편안함.

34년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다.

돼지

95년생 허전하다는 느낌이 들면 주변을 살펴보라.

83년생 혼자만 고민하지 말고 나누어 보라.

71년생 오던 길을 뒤돌아보는 여유가 필요하다.

59년생 현상유지 하는 것만으로도 만족하라.

47년생 기존 하던 것은 계속 지속해 나가라.

35년생 주변의 오해를 풀고 신용을 회복하라.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지