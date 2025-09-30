중고등과외 설탭, 청소년 베스트셀러 작가 '백은별' 모델로 발탁

청소년들 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 소설가 백은별 작가가 중고등학생을 위한 SKY 온라인 과외 플랫폼 ‘설탭(운영사 오누이, 대표 고예진)’의 신규 브랜드 모델로 발탁됐다고 30일 발표했다. 백은별 작가는 10대 학생들이 겪는 어려움을 이해하는 조력자로서 더 많은 이들에게 긍정적인 영향과 실질적인 도움을 주기 위해 설탭과 다양한 협업을 진행할 계획이다.

백은별 작가는 ‘시한부’, ‘윤슬의 바다’ 등 청소년 베스트셀러 소설을 집필한 고등학생 작가로, 10대 청소년들의 현실적인 고민을 작품에 진솔하게 담아내며 동세대 독자들로부터 뜨거운 호응을 얻고 있다. 특히 대표작 ‘시한부’는 청소년 우울, 자해, 학업 스트레스, 외모 강박 등 10대 청소년이라면 누구나 한번쯤 겪을 법한 무거운 주제들을 정면으로 다뤘다. 백 작가는 실제 청소년들의 수많은 SNS 계정을 면밀하게 취재하면서 공감할 수 있는 현실적인 고민을 제대로 다뤄냈다는 평가를 받는다.

백 작가는 문학 활동뿐만 아니라 사회 공헌 활동에도 적극적이다. 그는 자살 유가족 지원 재단 기부를 시작으로 최근에는 결식 아동과 청소년 멘토링, 저소득 가정 지원 등을 위해 쓰이는 기부금 1억원을 기부하며 청소년들에게 실질적인 위로를 전하기도 했다. 이와 같이 다방면의 청소년문제 해결에 꾸준히 앞장서면서 백 작가는 '최연소 아너 소사이어티 회원'에 이름을 올리기도 했다.

이번 모델 기용에서 주목할 점은 백은별 작가가 설탭의 실제 이용자라는 사실이다. 백 작가는 중학생 시절 성적과 진로, 친구관계 등의 부모에게 털어놓기 어려운 고민이 있을 때 설탭 과외를 시작하게 됐다. 특히 수많은 10대 학생들과 마찬가지로 오프라인 학원에서 어려움을 겪던 그는 자신의 성향에 맞는 교육수단을 직접 찾아내섰고, 개인맞춤형 교육이 가능한 온라인 과외 설탭을 통해 돌파구를 찾아낸 것이다.

백은별 작가와 설탭은 단순한 광고 모델 계약을 넘어 의미있는 사회공헌 활동을 펼칠 계획이다. 모델료를 의미있게 활용하고 싶다는 백 작가의 뜻에 따라, 학습의지는 있으나 여건상 학습이 어려운 학생들을 위한 무료 장학과외 캠페인을 진행한다. 또한 10대 청소년들의 학업을 방해하는 고민들을 이야기로 풀어낸 설탭 오리지널 콘텐츠에도 출연하여 응원의 메시지를 전달할 예정이다. 특히 설탭은 시·공간적 한계 제약에서 자유로운 비대며 과외의 특성을 살려 수도권이 아닌 지방에 거주하는 학생들에게도 양질의 교육 기회를 제공하는 등 지역교육격차 해소에 앞장선다는 방침이다.

설탭은 꾸준히 '청소년을 위한 멘토' 문화를 주도하며 미래교육 에듀테크로서의 입지를 쌓아가고 있다. '아이패드 SKY과외'로 잘 알려진 설탭은 데이터를 기반으로 학생 성향에 맞는 최적의 명문대 출신 선생님을 매칭해주고, 지속적으로 수업 모니터링과 멘토 교육 및 관리를 통해 최적화된 학습환경을 제공하면서 학부모들이 믿고 맡기는 학습플랫폼으로 거듭나고 있다. SKY 출신 뿐만 아니라 카이스트, 포항공대, 의대, 수의대 등 누적 1만5000명에 달하는 튜터는 단순 지식 전달을 넘어 학생들의 멘탈 케어를 돕고 입시 노하우를 공유하는 등 정서적인 측면에서도 도움을 주고 있다.

백은별 작가는 “어려움이 있을 때 스스로 설탭을 알아보고 선택하였고, 믿을 수 있는 선생님을 매칭받아 공감받고 해결했던 따뜻한 경험이 있기 때문에 설탭과의 협업을 결심하게 됐다”라며 “전국에 있는 더 많은 청소년 친구들도 설탭을 통해 용기내어 문제를 해결하길 바라는 마음으로 공헌활동을 이어나갈 것”이라고 말했다.

설탭 측은 “백은별 작가와의 협업을 통해 10대 학생들이 좋은 조력자를 만나 동기부여되고 자기주도학습이 가능해져 더 이상 공부가 괴롭지 않은 경험을 할 수 있길 기대한다”라며 “앞으로도 설탭은 단순한 과외 플랫폼을 넘어 청소년들이 건강한 어른으로 거듭날 수 있도록 더 큰 가치를 제공하는 교육플랫폼으로 거듭날 것”이라고 말했다.

